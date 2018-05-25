После встречи с Путиным Макрон сделал утвердительное заявление о санкциях против России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз не отменит санкции против России без прогресса в Украине.
Свое заявление Макрон сделал 25 мая на пресс-конференции в Санкт-Петербурге после встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Reuters.
"Мяч на поле России и Украины. Это так просто. Мы не будем отменять санкции, если ничего не будет сделано. Это то, о чем мы говорили с Владимиром Путиным", – сказал французский лидер.
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Отметим, что Евросоюз будет решать вопрос продления антироссийских санкций на саммите 28-29 июня.
Источник: 24 Канал
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