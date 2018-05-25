После встречи с Путиным Макрон сделал утвердительное заявление о санкциях против России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз не отменит санкции против России без прогресса в Украине.

Свое заявление Макрон сделал 25 мая на пресс-конференции в Санкт-Петербурге после встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Reuters.

"Мяч на поле России и Украины. Это так просто. Мы не будем отменять санкции, если ничего не будет сделано. Это то, о чем мы говорили с Владимиром Путиным", – сказал французский лидер.

Читайте также: Встреча Путина и Макрона: о чем договорились президенты

Отметим, что Евросоюз будет решать вопрос продления антироссийских санкций на саммите 28-29 июня.