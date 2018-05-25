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После встречи с Путиным Макрон сделал утвердительное заявление о санкциях против России

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Макрон заявил, что ЕС не отменит санкции против России без прогресса в Украине
Макрон заявил, что ЕС не отменит санкции против России без прогресса в Украине / Фото из свободных источников

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз не отменит санкции против России без прогресса в Украине.

Свое заявление Макрон сделал 25 мая на пресс-конференции в Санкт-Петербурге после встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Reuters.

"Мяч на поле России и Украины. Это так просто. Мы не будем отменять санкции, если ничего не будет сделано. Это то, о чем мы говорили с Владимиром Путиным", – сказал французский лидер.

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Отметим, что Евросоюз будет решать вопрос продления антироссийских санкций на саммите 28-29 июня.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Евросоюз Владимир Путин Новости Франции Эммануэль Макрон
Источник: 24 Канал
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