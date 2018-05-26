Во Франции неизвестные расстреляли людей из автоматов: двое погибших

26 мая ночью во Франции в городе Марсель неизвестные расстреляли двух человек из автоматов Калашникова. Злоумышленники атаковали помещение местного спортклуба.

Об этом пишут французские издания, передает Европейская правда.

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Сообщается, что стрельба произошла около часа ночи по местному времени. Двое жертв – мужчины в возрасте около 30 лет – погибли на месте. Издание сообщает, что инцидент имеет все признаки криминальных разборок.