Во Франции неизвестные расстреляли людей из автоматов: двое погибших
26 мая ночью во Франции в городе Марсель неизвестные расстреляли двух человек из автоматов Калашникова. Злоумышленники атаковали помещение местного спортклуба.
Об этом пишут французские издания, передает Европейская правда.
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Сообщается, что стрельба произошла около часа ночи по местному времени. Двое жертв – мужчины в возрасте около 30 лет – погибли на месте. Издание сообщает, что инцидент имеет все признаки криминальных разборок.
Источник: 24 Канал
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