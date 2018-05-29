Ссоры закончились стрельбой в Германии: погибла женщина

В Германии мужчина посреди улицы расстрелял двух женщин. От полученного ранения одна из них погибла.

Инцидент произошел в немецком городе Зальцгиттер, что в федеральной земле Нижняя Саксония, пишет местное издание RegionalSalzgitter.

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Сообщается, что мужчина на улице расстрелял двух женщин. В полиции сообщили, что погибшей было 30 лет. Другую 32-летнюю пострадавшую госпитализировали.



Стрельба произошла в городе на севере Германии

В результате нападения погибла женщина

Правоохранители объявили нападавшего в розыск. Подозреваемым является 38-летний мужчина, однако его имени не называют.

Родственники погибшей утверждают, что у подозреваемого были с ней отношения, но в последнее время много ссорились.

По их словам, в браке они не состояли, однако воспитывали 4 детей.