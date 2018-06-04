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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

На фестивалі у Німеччині сталася масштабна бійка з поліцією: підмогу викликали із сусідніх міст

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У неділю, 3 червня, під закінчення музичного фестивалю Schlossgrabenfest у Дармштадті між поліцією на відпочивальниками виникли сутички.

Про це повідомляє DW. 

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Близько сотні агресивно налаштованих людей напали на правоохоронців. Вони жбурляли в них пляшки та каміння, а також "вчиняли акти вандалізму". 

Сутички на музичному фестивалі у Німеччині

Внаслідок інциденту 15 поліцейських дістали поранення, а 80 людей затримали. Більшість затриманих була у стані сильного алкогольного сп'яніння. 

Причина для насильницьких дій залишається незрозумілою. Розслідування триває,
– зазначили у поліції.

Для того, щоб приборкати натовп, поліції довелося викликати підмогу із інших міст.

Міністр внутрішніх справ штату Гессен Пітер Бет засудив напади і запропонував підвищити мінімальний термін за напади на поліцейських з трьох місяців до шести.

Такі атаки не просто є правопорушенням проти поліції, але також проти нашої конституційної держави та нашого суспільства,
– сказав чиновник.

Теги: Фотоновини Сутички
Джерело: 24 Канал
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