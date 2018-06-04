На фестивалі у Німеччині сталася масштабна бійка з поліцією: підмогу викликали із сусідніх міст

У неділю, 3 червня, під закінчення музичного фестивалю Schlossgrabenfest у Дармштадті між поліцією на відпочивальниками виникли сутички.

Про це повідомляє DW.

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Близько сотні агресивно налаштованих людей напали на правоохоронців. Вони жбурляли в них пляшки та каміння, а також "вчиняли акти вандалізму".

Сутички на музичному фестивалі у Німеччині

Внаслідок інциденту 15 поліцейських дістали поранення, а 80 людей затримали. Більшість затриманих була у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Причина для насильницьких дій залишається незрозумілою. Розслідування триває,

– зазначили у поліції.

Для того, щоб приборкати натовп, поліції довелося викликати підмогу із інших міст.

Police apparently attacked in #Darmstadt #Herrngarten after the #Schlossgrabenfest. Hopefully the discussion around this unfortunate event remains objective, based on recent events. pic.twitter.com/46FGwZCp8A — Robert Mutua (@robmutua) 3 червня 2018 р.

Міністр внутрішніх справ штату Гессен Пітер Бет засудив напади і запропонував підвищити мінімальний термін за напади на поліцейських з трьох місяців до шести.

Такі атаки не просто є правопорушенням проти поліції, але також проти нашої конституційної держави та нашого суспільства,

– сказав чиновник.