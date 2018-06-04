На фестивалі у Німеччині сталася масштабна бійка з поліцією: підмогу викликали із сусідніх міст
У неділю, 3 червня, під закінчення музичного фестивалю Schlossgrabenfest у Дармштадті між поліцією на відпочивальниками виникли сутички.
Про це повідомляє DW.
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Близько сотні агресивно налаштованих людей напали на правоохоронців. Вони жбурляли в них пляшки та каміння, а також "вчиняли акти вандалізму".
Сутички на музичному фестивалі у Німеччині
Внаслідок інциденту 15 поліцейських дістали поранення, а 80 людей затримали. Більшість затриманих була у стані сильного алкогольного сп'яніння.
Причина для насильницьких дій залишається незрозумілою. Розслідування триває,
– зазначили у поліції.
Для того, щоб приборкати натовп, поліції довелося викликати підмогу із інших міст.
Міністр внутрішніх справ штату Гессен Пітер Бет засудив напади і запропонував підвищити мінімальний термін за напади на поліцейських з трьох місяців до шести.
Такі атаки не просто є правопорушенням проти поліції, але також проти нашої конституційної держави та нашого суспільства,
– сказав чиновник.