Нещодавно німецькі ЗМІ написали про те, що Берлін призупиняє допомогу Україні. Нашій державі будуть передана лише та зброя і фінанси, про які вже було оголошено та домовлено. Втім, нових поставок не буде. У МЗС України, коментуючи ці повідомлення, назвали їх маніпуляцією.

Дивіться також 5 пацієнтів – у вкрай важкому стані: що відомо про постраждалих під час обстрілу Харкова

Нова партія зброї та техніки від Німеччини

Тим часом на сайті німецького уряду з'явилася заява про виділення чергової допомоги Україні. Новий пакет включає

1 систему ППО Iris-T SLS

26 безпілотників-розвідників Vector

1 евакуаційна машина Bergepanzer 2

6 інженерних екскаваторів

14 000 снарядів 155 міліметрів

10 безпілотних надводних кораблів

55 000 аптечок

Нагадаємо, що раніше стало відомим про те, що Німеччина готує "захисний щит" для України взимку, оскільки Путін планує холодну війну, спрямовану на знищення критичної та цивільної інфраструктури.

Тому Берлін розраховує передати Києву до кінця року 4 комплекси IRIS-T та зенітні установки Gepard.