Недавно немецкие СМИ написали, что Берлин приостанавливает помощь Украине. Нашему государству будут переданы только оружие и финансы, о которых уже было объявлено и договорено. Впрочем, новых поставок не будет. В МИДе Украины, комментируя эти сообщения, назвали их манипуляцией.

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Новая партия оружия и техники от Германии

Между тем, на сайте немецкого правительства появилось заявление о выделении очередной помощи Украине. Новый пакет включает

1 систему ПВО Iris-T SLS

26 беспилотников-разведчиков Vector

1 эвакуационная машина Bergepanzer 2

6 инженерных экскаваторов

14000 снарядов 155 миллиметров

10 беспилотных надводных кораблей

55 000 аптечек

Напомним, что ранее стало известно о том, что Германия готовит "защитный щит" для Украины зимой, поскольку Путин планирует холодную войну, направленную на уничтожение критической и гражданской инфраструктуры.

Поэтому Берлин рассчитывает передать Киеву до конца года 4 комплекса IRIS-T и зенитные установки Gepard.