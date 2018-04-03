На Фиджи бушует мощный ураган "Джози: есть жертвы и разрушения
На Фиджи бушует тропический ураган "Джози". Вследствие сокрушительной стихии погибли 4 человека, еще 1 человек пропал без вести.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что сейчас продолжается поиск пропавшего без вести 19-летнего парня. Спасатели предполагают, что он утонул.
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Ураган повредил более 250 домов. Местные власти эвакуировали уже больше тысячи человек. На западе Фиджи открыто 18 центров для эвакуации.
После урагана западную часть Фиджи затопило. Сейчас в нескольких районах страны отсутствует транспортное сообщение. Движение полностью перекрыто на 70 дорогах и трассах.
Больше всего от стихии пострадал самый большой остров Фиджи – Вити-Леву. Там из-за непогоды перекрыты десятки дорог. Кроме того, в течение следующих двух дней в западной части Фиджи останутся закрытыми школы.
Добавим, что циклону присвоили первую категорию мощности. Прогнозируется, что в ближайшие дни осадки продолжатся.