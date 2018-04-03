На Фиджи бушует мощный ураган "Джози: есть жертвы и разрушения

На Фиджи бушует тропический ураган "Джози". Вследствие сокрушительной стихии погибли 4 человека, еще 1 человек пропал без вести.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что сейчас продолжается поиск пропавшего без вести 19-летнего парня. Спасатели предполагают, что он утонул.

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#ajwamood : #Fiji is reeling from the impact of a tropical cyclone Josie that has killed at least four people and caused major flooding pic.twitter.com/Chgj2uHkkv — شبكة أجواء (@ajwamood) 3 квітня 2018 р.

Ураган повредил более 250 домов. Местные власти эвакуировали уже больше тысячи человек. На западе Фиджи открыто 18 центров для эвакуации.

После урагана западную часть Фиджи затопило. Сейчас в нескольких районах страны отсутствует транспортное сообщение. Движение полностью перекрыто на 70 дорогах и трассах.

Больше всего от стихии пострадал самый большой остров Фиджи – Вити-Леву. Там из-за непогоды перекрыты десятки дорог. Кроме того, в течение следующих двух дней в западной части Фиджи останутся закрытыми школы.

Добавим, что циклону присвоили первую категорию мощности. Прогнозируется, что в ближайшие дни осадки продолжатся.

We’re coordinating #TCJosie response teams boosted by Fire Fighters, RFMF, Police, & Corrections personnel who are on the ground clearing flood debris in communities and municipalities. Health teams are also responding to evacuation centers and communities. #Fiji pic.twitter.com/ae7K2ycsWN — Fiji National Disaster Management Office (@FijiNDMO) 3 квітня 2018 р.