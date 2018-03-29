В Египте бушуют мощные песчаные бури: фото и видео

В Египте сильные песчаные бури перекрыли движение на дорогах в отдельных районах. Кроме того, в стране закрыли морские порты и отменили занятия в вузах и школах.

Об этом сообщает Masrawy.

Больше всего от песчаных бурь пострадали центральные и южные районы Египта – Новая долина, Луксор, город Асьют и другие. В городах кое-где отсутствует электрообеспечение, рыбаки прекратили лов рыбы.

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В то же время метеорологи объявили штормовые предупреждения.

Однако погодные условия и меры власти Египта не повлияли на популярные среди туристов курорты в Хургаде и Шарм-эш-Шейха на юге Синайского полуострова.