В Египте бушуют мощные песчаные бури: фото и видео
В Египте сильные песчаные бури перекрыли движение на дорогах в отдельных районах. Кроме того, в стране закрыли морские порты и отменили занятия в вузах и школах.
Об этом сообщает Masrawy.
Больше всего от песчаных бурь пострадали центральные и южные районы Египта – Новая долина, Луксор, город Асьют и другие. В городах кое-где отсутствует электрообеспечение, рыбаки прекратили лов рыбы.
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В то же время метеорологи объявили штормовые предупреждения.
Однако погодные условия и меры власти Египта не повлияли на популярные среди туристов курорты в Хургаде и Шарм-эш-Шейха на юге Синайского полуострова.
Источник: 24 Канал
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