В Єгипті вирують потужні піщані бурі: фото і відео
В Єгипті через сильні піщані бурі перекрили рух на дорогах в окремих районах. Окрім того, у країні закрили морські порти та скасували заняття у вишах та школах.
Про це повідомляє Masrawy.
Найбільше від піщаних бур постраждали центральні та південні райони Єгипту – Нова долина, Луксор, місто Асьют та інші. У містах подекуди відсутнє електропостаяання, рибалки припинили вилов риби.
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Водночас метеорологи оголосили штормові попередження.
Проте погодні умови та заходи влади Єгипту не вплинули на популярні серед туристів курорти у Хургаді та Шарм-еш-Шейху на півдні Синайського півострова.
Джерело: 24 Канал
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