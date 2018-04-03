На Фіджі вирує потужний ураган "Джозі: є жертви та руйнування

На Фіджі вирує тропічний ураган "Джозі". Внаслідок нищівної стихії загинули 4 людини, ще 1 людина зникла безвісти.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що наразі триває пошук зниклого безвісти 19-річного хлопця. Рятувальники припускають, що він втопився.

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#ajwamood : #Fiji is reeling from the impact of a tropical cyclone Josie that has killed at least four people and caused major flooding pic.twitter.com/Chgj2uHkkv — شبكة أجواء (@ajwamood) 3 квітня 2018 р.

Ураган пошкодив більше 250 будинків. Місцева влада евакуювала вже більше тисячі осіб. На заході Фіджі відкрито 18 центрів для евакуації.

Після урагану західну частину Фіджі затопило. Зараз у кількох районах країни відсутнє транспортне сполучення. Рух повністю перекрито на 70 дорогах і трасах.

Найбільше від стихії постраждав найбільший острів Фіджі – Віті-Леву. Там через негоду перекриті десятки доріг. Окрім того, протягом наступних двох днів к західній частині Фіджі залишатимуться закритими школи.

Додамо, що циклону присвоїли першу категорію потужності. Прогнозується, що в найближчі дні опади триватимуть.

We’re coordinating #TCJosie response teams boosted by Fire Fighters, RFMF, Police, & Corrections personnel who are on the ground clearing flood debris in communities and municipalities. Health teams are also responding to evacuation centers and communities. #Fiji pic.twitter.com/ae7K2ycsWN — Fiji National Disaster Management Office (@FijiNDMO) 3 квітня 2018 р.