На Филиппинах бушует тайфун Пханфон: жуткие фото и видео
Центральная часть Филиппин страдает от тайфуна Пханфон. Тайфун разрушил дома, выкорчевал деревья и обесточил города и городки. В результате стихии погибли по меньшей мере 16 человек.
Тайфун Пханфон атаковал Филиппины 25 декабря. Скорость ветра достигала 197 километров в час, сообщает AFP.
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6 человек сейчас считаются пропавшими без вести. Более 16 тысяч человек были вынуждены провести ночь во временных укрытиях в школах, больницах и правительственных зданиях.
Непогода сорвала крыши домов и вырвала столбы. Одна из опор линии электропередач упала, когда рядом проходил патрульный. Мужчина погиб от удара электротоком.
Что касается других жертв, то погибли люди, проживавшие в населенных пунктах группы островов Висайя. Также пострадали популярные у иностранных туристов острова Боракай и Корон.