На Филиппинах бушует тайфун Пханфон: жуткие фото и видео

Центральная часть Филиппин страдает от тайфуна Пханфон. Тайфун разрушил дома, выкорчевал деревья и обесточил города и городки. В результате стихии погибли по меньшей мере 16 человек.

Тайфун Пханфон атаковал Филиппины 25 декабря. Скорость ветра достигала 197 километров в час, сообщает AFP.

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6 человек сейчас считаются пропавшими без вести. Более 16 тысяч человек были вынуждены провести ночь во временных укрытиях в школах, больницах и правительственных зданиях.

Непогода сорвала крыши домов и вырвала столбы. Одна из опор линии электропередач упала, когда рядом проходил патрульный. Мужчина погиб от удара электротоком.

Что касается других жертв, то погибли люди, проживавшие в населенных пунктах группы островов Висайя. Также пострадали популярные у иностранных туристов острова Боракай и Корон.

"A typhoon slammed the central Philippines, ruining Christmas for 20K+ stranded travelers and destroying homes with rains + winds up to 75mph.



-4K+ people were evacuated

-Local reports say several are confirmed dead

-Typhoon Phanfone (Ursula) is exp… pic.twitter.com/vY1SEArzAW" — Muzamil (@promuzi) December 26, 2019

https://t.co/aGiieJydUD Typhoon Phanfone lashed the central Philippines on Christmas Day, claiming lives and causing damage Cnn news pic.twitter.com/jjjYcxa4TG — Bokeh Perawan Film Semi Terpopuler Download Video (@BokehSemi) December 26, 2019

Several dead after Typhoon Phanfone batters central Philippines https://t.co/3OfVtMxFYm pic.twitter.com/wQlU0R2Qrb — The News Publisher (@TheNewsPublishr) December 26, 2019

RT bernamadotcom: [World] At least 9 dead as Typhoon Phanfone slams Philippineshttps://t.co/kB5Z3hKRRD pic.twitter.com/gxFRRf1ULS — ahmadnizam (@bogajarola) December 26, 2019

Typhoon Phanfone kills at least 16 in Philippines https://t.co/SyShq28sIg pic.twitter.com/OmdJElYX1s — VIPortal INC (@VIPortalINC) December 26, 2019

Typhoon Phanfone brings destruction to the Philippines on Christmas Day. Thousands have been evacuated and spent the night out of their homes pic.twitter.com/rhCQwF4fAr — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 26, 2019