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      На Філіппінах вирує тайфун Пханфон: моторошні фото і відео

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      Тайфун Пханфом на Філіппінах зруйнував чимало будинків / facebook.com/mavel.ison

      Центральна частина Філіппін потерпає від тайфуну Пханфон. Тайфун зруйнував будинки, викорчував дерева та знеструмив міста й містечка. Внаслідок стихії загинули щонайменше 16 людей.

      Тайфун Пханфон атакував Філіппіни 25 грудня. Швидкість вітру досягала 197 кілометрів на годину, повідомляє AFP.

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      6 людей наразі вважаються зниклими безвісти. Понад 16 тисяч людей були змушені провести ніч у тимчасових укриттях у школах, шпиталях та урядових будівлях.

      Негода позривала дахи будинків і повиривала стовпи. Одна з опор лінії електропередач впала, коли поруч проходив патрульний. Чоловік загинув від удару електрострумом.

      Щодо інших жертв, то загинули люди, які проживали в населених пунктах групи островів Вісайя. Також постраждали популярні в іноземних туристів острови Боракай і Корон.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Філіппіни Надзвичайні ситуації Стихійні лиха Жертви
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