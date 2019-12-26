На Філіппінах вирує тайфун Пханфон: моторошні фото і відео

Центральна частина Філіппін потерпає від тайфуну Пханфон. Тайфун зруйнував будинки, викорчував дерева та знеструмив міста й містечка. Внаслідок стихії загинули щонайменше 16 людей.

Тайфун Пханфон атакував Філіппіни 25 грудня. Швидкість вітру досягала 197 кілометрів на годину, повідомляє AFP.

Дивіться також фото і відео: Прокинувся один із найнебезпечніших вулканів світу

6 людей наразі вважаються зниклими безвісти. Понад 16 тисяч людей були змушені провести ніч у тимчасових укриттях у школах, шпиталях та урядових будівлях.

Негода позривала дахи будинків і повиривала стовпи. Одна з опор лінії електропередач впала, коли поруч проходив патрульний. Чоловік загинув від удару електрострумом.

Щодо інших жертв, то загинули люди, які проживали в населених пунктах групи островів Вісайя. Також постраждали популярні в іноземних туристів острови Боракай і Корон.

"A typhoon slammed the central Philippines, ruining Christmas for 20K+ stranded travelers and destroying homes with rains + winds up to 75mph.



-4K+ people were evacuated

-Local reports say several are confirmed dead

-Typhoon Phanfone (Ursula) is exp… pic.twitter.com/vY1SEArzAW" — Muzamil (@promuzi) December 26, 2019

https://t.co/aGiieJydUD Typhoon Phanfone lashed the central Philippines on Christmas Day, claiming lives and causing damage Cnn news pic.twitter.com/jjjYcxa4TG — Bokeh Perawan Film Semi Terpopuler Download Video (@BokehSemi) December 26, 2019

Several dead after Typhoon Phanfone batters central Philippines https://t.co/3OfVtMxFYm pic.twitter.com/wQlU0R2Qrb — The News Publisher (@TheNewsPublishr) December 26, 2019

RT bernamadotcom: [World] At least 9 dead as Typhoon Phanfone slams Philippineshttps://t.co/kB5Z3hKRRD pic.twitter.com/gxFRRf1ULS — ahmadnizam (@bogajarola) December 26, 2019

Typhoon Phanfone kills at least 16 in Philippines https://t.co/SyShq28sIg pic.twitter.com/OmdJElYX1s — VIPortal INC (@VIPortalINC) December 26, 2019

Typhoon Phanfone brings destruction to the Philippines on Christmas Day. Thousands have been evacuated and spent the night out of their homes pic.twitter.com/rhCQwF4fAr — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 26, 2019