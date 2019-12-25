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      Прокинувся один із найнебезпечніших вулканів світу: фото, відео

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      У Мексиці прокинувся найактивніший вулкан країни Попокатепетль: оголошено "жовтий рівень" тривоги / ТАСС

      Один із найвідоміших діючих вулканів планети Попокатепетль прокинувся у Мексиці. Його вважають найактивнішим вулканом цієї країни. Внаслідок цього у країні оголосили "жовтий рівень" тривоги. До слова. розжарені уламки можна було помітити у радіусі 900 метрів.

      Як повідомив Національний координатор служби цивільної оборони, близько 5 години ранку за місцевим часом почалися викиди попелу та вулканічних газів на висоту до одного кілометра. Також у радіусі 900 метрів можна було помітити розпечені уламки, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

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      За інформацією Служби цивільної оборони штату Пуебла, упродовж останньої доби було зафіксовано 166 викидів вулкана та понад 1,5 години тремору (коливання, що здійснюються з високою частотою та з малою амплітудою – 24 канал).

      У зв'язку з інцидентом місцева влада оголосила другу фазу "жовтого рівня" тривоги. Зауважимо, що вона не передбачає евакуації або припинення трудової діяльності в районі вулкану.

      Додамо, що у вересні цього року Попокатепетль уже прокидався. 

      Що відомо про вулкан Попокатепетль 

      Його назва походить від двох слів на мові науатль: Попока - "той, що парує" та Тепетль - "пагорб". Тому її можна перекласти як "гора (пагорб), що парує".

      Розташовується він у 50 кілометрах від столиці та найбільшого міста країни – Мехіко, населення якого складає понад 20 мільйонів осіб. Крім того, через велику щільність населення навколо вулкана його вважають одним із найбільш небезпечних у світі, оскільки сильні виверження можуть становити небезпеку для 1 мільйона осіб.

      Попокатепетль – другий за величиною і найактивніший вулкан країни. Піднімається він над рівнем моря на 5426 метрів і є одним із символів Мексики. Найвищою ж у Мескиці є Орісаба. Її висота становить 5675 метрів. Також поряд із Попокатепетлем є ще один вулкан, щоправда вже згаслий, Істаксіуатль. Назви цих двох гір є іменами героїв легенди про Попокатепетль і Істаксіуатль.

      Зверніть увагу! В Італії сталося нове виверження вулкана Етна: влада країни закрила небо в регіоні

      До слова, на початку жовтня на Камчатці у Росії вулкан Шивелуч викинув дев'ятикілометровий стовп попелу.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Виверження вулкану Мексика Надзвичайні ситуації
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