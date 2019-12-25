Прокинувся один із найнебезпечніших вулканів світу: фото, відео

Один із найвідоміших діючих вулканів планети Попокатепетль прокинувся у Мексиці. Його вважають найактивнішим вулканом цієї країни. Внаслідок цього у країні оголосили "жовтий рівень" тривоги. До слова. розжарені уламки можна було помітити у радіусі 900 метрів.

Як повідомив Національний координатор служби цивільної оборони, близько 5 години ранку за місцевим часом почалися викиди попелу та вулканічних газів на висоту до одного кілометра. Також у радіусі 900 метрів можна було помітити розпечені уламки, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

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A las 04:21 h. el colosal #Popocatépetl presentó una emisión continúa de ceniza que se dispersó al este y expulsión de material incandescente. Al momento, exhala una ligera fumarola de gases volcánicos. en #AmarilloFase2 #CENAPRED @webcamsdemexico pic.twitter.com/idCUuhYSbj — PC Estatal Puebla (@PC_Estatal) December 25, 2019

За інформацією Служби цивільної оборони штату Пуебла, упродовж останньої доби було зафіксовано 166 викидів вулкана та понад 1,5 години тремору (коливання, що здійснюються з високою частотою та з малою амплітудою – 24 канал).

#CENAPRED Actividad del volcán #Popocatépetl registrada en las últimas 24 horas:

166 exhalaciones

155 minutos de tremor

El semáforo de alerta continúa en #AmarilloFase2. pic.twitter.com/xBru2LFitH — PC Estatal Puebla (@PC_Estatal) December 25, 2019

У зв'язку з інцидентом місцева влада оголосила другу фазу "жовтого рівня" тривоги. Зауважимо, що вона не передбачає евакуації або припинення трудової діяльності в районі вулкану.

#Popocatépetl A partir de las 04:21 h se observa la emisión de ceniza y gases volcánicos con altura aproximada de 1 km que se dispersa al este-sureste, también se observan fragmentos incandescentes a una distancia aproximada de 900 m. El de alerta se encuentra en #AmarilloFase2 pic.twitter.com/vObP8jE2FZ — ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) December 25, 2019

Додамо, що у вересні цього року Попокатепетль уже прокидався.

Actividad del volcán #Popocatépetl en las últimas 24 horas:

152 exhalaciones

7 explosiones menores

646 minutos de tremor

El semáforo de alerta continúa en #AmarilloFase2. Se exhorta a respetar espeta el radio de seguridad de 12 km #CENAPRED. pic.twitter.com/kPDnVqlkN5 — PC Estatal Puebla (@PC_Estatal) September 23, 2019

Що відомо про вулкан Попокатепетль

Його назва походить від двох слів на мові науатль: Попока - "той, що парує" та Тепетль - "пагорб". Тому її можна перекласти як "гора (пагорб), що парує".

Розташовується він у 50 кілометрах від столиці та найбільшого міста країни – Мехіко, населення якого складає понад 20 мільйонів осіб. Крім того, через велику щільність населення навколо вулкана його вважають одним із найбільш небезпечних у світі, оскільки сильні виверження можуть становити небезпеку для 1 мільйона осіб.

Попокатепетль – другий за величиною і найактивніший вулкан країни. Піднімається він над рівнем моря на 5426 метрів і є одним із символів Мексики. Найвищою ж у Мескиці є Орісаба. Її висота становить 5675 метрів. Також поряд із Попокатепетлем є ще один вулкан, щоправда вже згаслий, Істаксіуатль. Назви цих двох гір є іменами героїв легенди про Попокатепетль і Істаксіуатль.

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До слова, на початку жовтня на Камчатці у Росії вулкан Шивелуч викинув дев'ятикілометровий стовп попелу.