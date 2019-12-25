Проснулся один из самых опасных вулканов мира: фото, видео
Один из самых известных действующих вулканов планеты Попокатепетль проснулся в Мексике. Его считают наиболее активным вулканом этой страны. Вследствие этого в стране объявили "желтый уровень" тревоги. К слову. раскаленные обломки можно было заметить в радиусе 900 метров.
Как сообщил Национальный координатор службы гражданской обороны, около 5 часов утра по местному времени начались выбросы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра. Также в радиусе 900 метров можно было заметить раскаленные обломки, передает информационное агентство "РИА Новости".
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По информации Службы гражданской обороны штата Пуэбла, в течение последних суток было зафиксировано 166 выбросов вулкана и более 1,5 часа тремора (колебания, которые осуществляются с высокой частотой и малой амплитудой – 24 канал).
В связи с инцидентом местная власть объявила вторую фазу "желтого уровня" тревоги. Заметим, что она не предусматривает эвакуацию или прекращение трудовой деятельности в районе вулкана.
Добавим, что Попокатепетль уже просыпался в этом году в сентябре.
Что известно о вулкан Попокатепетль
Его название происходит от двух слов на языке науатль: Попока – "то, что дымится" и Тепетль – "холм". Поэтому его можно перевести как "гора (холм), которая дымится".
Располагается он в 50 километрах от столицы и крупнейшего города страны – Мехико, население которого составляет больше 20 миллионов человек. Кроме того, из-за большой плотности населения вокруг вулкана его считают одним из самых опасных в мире, поскольку сильные извержения могут представлять опасность для 1 миллиона человек.
Попокатепетль – второй по величине и самый активный вулкан страны. Поднимается он над уровнем моря на 5426 метров и является одним из символов Мексики. Самой высокой же в Мескицы является Орисаба. Ее высота составляет 5675 метров. Также рядом с Попокатепетлем есть еще один вулкан, правда уже потухший, Истаксиуатль. Названия этих двух гор являются именами героев легенды про Попокатепетль и Истаксиуатль.
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К слову, в начале октября на Камчатке в России вулкан Шивелуч выбросил девятикилометровый столб пепла.