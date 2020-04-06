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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      На Филиппинах полиция застрелила мужчину, который нарушил карантин

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      На Филиппинах полиция застрелила мужчину, который нарушил карантин / nst.com.my

      Филиппинские правоохранители застрелили мужчину, который не придерживался карантина. Полицейские попросили его одеть маску, он отреагировал агрессией.

      О жестоком наказании за несоблюдение карантина на Филиппинах сообщает Independent.

      Обратите внимание Как наказывают за нарушение карантина в мире и в Украине: инфографика

      Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в городе Насипит, что в провинции Агусан-дель-Норте.

      63-летний мужчина был в нетрезвом состоянии. Медработники сделали ему замечание, чтобы он придерживался карантина. После этого он напал на врачей и полицейских.

      Медицинский работник его предупредил из-за того, что он не носил маску. Но мужчина разозлился, кричал провокационные слова, и в конце напал на персонал с косой,
      – рассказали в полиции.

      Ситуация обострилась, полицейские применили оружие и застрелили мужчину. Это первый случай на Филиппинах, когда полиция стреляла в мирного жителя за нарушение правил карантина.

      Коронавирус в Филиппинах: основное

      • По состоянию на 6 апреля в стране зафиксировали 3 тысячи 660 случаев заражения коронавирусом. Умерли 163 человека, выздоровели – 73.
      • Карантин на Филиппинах действует с середины марта.
      • Недавно президент Филиппин Родриго Дутерте позволил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям карантина.


      Суммы штрафов за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Полиция Жертвы Филиппины
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