На Филиппинах полиция застрелила мужчину, который нарушил карантин

Филиппинские правоохранители застрелили мужчину, который не придерживался карантина. Полицейские попросили его одеть маску, он отреагировал агрессией.

О жестоком наказании за несоблюдение карантина на Филиппинах сообщает Independent.

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Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в городе Насипит, что в провинции Агусан-дель-Норте.

63-летний мужчина был в нетрезвом состоянии. Медработники сделали ему замечание, чтобы он придерживался карантина. После этого он напал на врачей и полицейских.

Медицинский работник его предупредил из-за того, что он не носил маску. Но мужчина разозлился, кричал провокационные слова, и в конце напал на персонал с косой,

– рассказали в полиции.

Ситуация обострилась, полицейские применили оружие и застрелили мужчину. Это первый случай на Филиппинах, когда полиция стреляла в мирного жителя за нарушение правил карантина.

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По состоянию на 6 апреля в стране зафиксировали 3 тысячи 660 случаев заражения коронавирусом . Умерли 163 человека, выздоровели – 73.

. Умерли 163 человека, выздоровели – 73. Карантин на Филиппинах действует с середины марта.

Недавно президент Филиппин Родриго Дутерте позволил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям карантина.



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