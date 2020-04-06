На Филиппинах полиция застрелила мужчину, который нарушил карантин
Филиппинские правоохранители застрелили мужчину, который не придерживался карантина. Полицейские попросили его одеть маску, он отреагировал агрессией.
О жестоком наказании за несоблюдение карантина на Филиппинах сообщает Independent.
Обратите внимание Как наказывают за нарушение карантина в мире и в Украине: инфографика
Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в городе Насипит, что в провинции Агусан-дель-Норте.
63-летний мужчина был в нетрезвом состоянии. Медработники сделали ему замечание, чтобы он придерживался карантина. После этого он напал на врачей и полицейских.
Медицинский работник его предупредил из-за того, что он не носил маску. Но мужчина разозлился, кричал провокационные слова, и в конце напал на персонал с косой,
– рассказали в полиции.
Ситуация обострилась, полицейские применили оружие и застрелили мужчину. Это первый случай на Филиппинах, когда полиция стреляла в мирного жителя за нарушение правил карантина.
Коронавирус в Филиппинах: основное
- По состоянию на 6 апреля в стране зафиксировали 3 тысячи 660 случаев заражения коронавирусом. Умерли 163 человека, выздоровели – 73.
- Карантин на Филиппинах действует с середины марта.
- Недавно президент Филиппин Родриго Дутерте позволил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям карантина.
Суммы штрафов за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
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