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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Філіппінах поліція застрелила чоловіка, який порушив карантин

      - Читать новость на русском
      У Філіппінах поліція застрелила чоловіка, який порушив карантин / nst.com.my

      Філіппінські правоохоронці застрелили чоловіка, який не дотримувався карантинних обмежень. Поліцейські попросили його одягнути маску, він відреагував агресією.

      Про жорстоке покарання за недотримання карантину у Філіппінах повідомляє Independent.

      Зверніть увагу Як карають за порушення карантину у світі і в Україні: інфографіка

      Інцидент трапився на контрольно-пропускному пункті у місті Насіпіт, що в провінції Агусан-дель-Норте.

      63-річний чоловік був у нетверезому стані. Медпрацівники зробили йому зауваження, щоб він дотримувався карантинних обмежень. Після цього він напав на лікарів та поліцейських.

      Медичний працівник його попередив через те, що він не носив маску. Але чоловік розлютився, вигукував провокаційні слова, і врешті напав на персонал з косою,
      – розповіли у поліції.

      Ситуація загострилася, поліцейські застосували зброю і застрелили чоловіка. Це перший випадок у Філіппінах, коли поліція стріляла в мирного жителя за порушення правил карантину.

      Коронавірус у Філіппінах: основне


      Суми штрафів за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Поліція Жертви Філіппіни
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