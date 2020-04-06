У Філіппінах поліція застрелила чоловіка, який порушив карантин

Філіппінські правоохоронці застрелили чоловіка, який не дотримувався карантинних обмежень. Поліцейські попросили його одягнути маску, він відреагував агресією.

Про жорстоке покарання за недотримання карантину у Філіппінах повідомляє Independent.

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Інцидент трапився на контрольно-пропускному пункті у місті Насіпіт, що в провінції Агусан-дель-Норте.

63-річний чоловік був у нетверезому стані. Медпрацівники зробили йому зауваження, щоб він дотримувався карантинних обмежень. Після цього він напав на лікарів та поліцейських.

Медичний працівник його попередив через те, що він не носив маску. Але чоловік розлютився, вигукував провокаційні слова, і врешті напав на персонал з косою,

– розповіли у поліції.

Ситуація загострилася, поліцейські застосували зброю і застрелили чоловіка. Це перший випадок у Філіппінах, коли поліція стріляла в мирного жителя за порушення правил карантину.

Коронавірус у Філіппінах: основне

Станом на 6 квітня у країні зафіксували 3 тисячі 660 випадків зараження коронавірусом . Померли 163 людини, одужали – 73.

. Померли 163 людини, одужали – 73. Карантин на Філіппінах діє з середини березня.

Нещодавно президент Філіппін Родріго Дутерте дозволив поліції та військовим стріляти на ураження по порушниках карантину.



Суми штрафів за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу