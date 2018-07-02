На Филиппинах убили мэра во время церемонии поднятия флага: видео
В городе Танаван, что на Филиппинах, убили мэра Антонио Халили во время торжественного мероприятия. Снайпер выстрелил в грудь Халили во время исполнения гимна на церемонии поднятия флага.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.
Читайте также: Жуткая смерть в Индии: семью из 11 человек нашли повешенной в собственном доме
"Городскому голове Танавана Антонио Халили выстрелил в грудь неизвестный нападавший", – говорится в сообщении.
Убийство произошло на церемонии у здания городской администрации, на которой кроме Халили присутствовали и другие чиновники.
Несмотря на срочную госпитализацию и усилия медиков, мэр Антонио Халили умер.
Убийство Халили связывают с войной против наркоторговцев.
Момент убийства мэра Антонио Халили
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии