На Филиппинах убили мэра во время церемонии поднятия флага: видео

В городе Танаван, что на Филиппинах, убили мэра Антонио Халили во время торжественного мероприятия. Снайпер выстрелил в грудь Халили во время исполнения гимна на церемонии поднятия флага.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию. Читайте также: Жуткая смерть в Индии: семью из 11 человек нашли повешенной в собственном доме "Городскому голове Танавана Антонио Халили выстрелил в грудь неизвестный нападавший", – говорится в сообщении. Убийство произошло на церемонии у здания городской администрации, на которой кроме Халили присутствовали и другие чиновники. Несмотря на срочную госпитализацию и усилия медиков, мэр Антонио Халили умер. Убийство Халили связывают с войной против наркоторговцев. Момент убийства мэра Антонио Халили