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На Филиппинах убили мэра во время церемонии поднятия флага: видео

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На Филиппинах убили мэра города Танаван Антонио Халили
На Филиппинах убили мэра города Танаван Антонио Халили / usabreakingnews

В городе Танаван, что на Филиппинах, убили мэра Антонио Халили во время торжественного мероприятия. Снайпер выстрелил в грудь Халили во время исполнения гимна на церемонии поднятия флага.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

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"Городскому голове Танавана Антонио Халили выстрелил в грудь неизвестный нападавший", – говорится в сообщении.

Убийство произошло на церемонии у здания городской администрации, на которой кроме Халили присутствовали и другие чиновники.

Несмотря на срочную госпитализацию и усилия медиков, мэр Антонио Халили умер.

Убийство Халили связывают с войной против наркоторговцев.

Момент убийства мэра Антонио Халили

 

Теги: Криминальные новости Филиппины
Источник: 24 Канал
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