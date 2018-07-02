На Філіппінах вбили мера під час церемонії підняття прапора: відео
У місті Танаван, що на Філіппінах, вбили мера Антоніо Халілі під час урочистого заходу. Снайпер вистрелив у груди Халілі під час виконання гімну на церемонії підняття прапора.
Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на місцеву поліцію.
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"Міському голові Танавана Антоніо Халілі вистрелив у груди невідомий нападник", – йдеться у повідомленні.
Вбивство сталося біля будівлі міської адміністрації, на якій окрім Халілі були присутні й інші чиновники.
Попри термінову госпіталізацію та зусилля медиків, мер Антоніо Халілі помер.
Вбивство Халілі пов'язують з війною проти наркоторговців.
Момент вбивства мера Антоніо Халілі
Джерело: 24 Канал
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