На Філіппінах вбили мера під час церемонії підняття прапора: відео

У місті Танаван, що на Філіппінах, вбили мера Антоніо Халілі під час урочистого заходу. Снайпер вистрелив у груди Халілі під час виконання гімну на церемонії підняття прапора.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на місцеву поліцію. Читайте також: Моторошна смерть в Індії: родину з 11 осіб знайшли повішеною у власному будинку "Міському голові Танавана Антоніо Халілі вистрелив у груди невідомий нападник", – йдеться у повідомленні. Вбивство сталося біля будівлі міської адміністрації, на якій окрім Халілі були присутні й інші чиновники. Попри термінову госпіталізацію та зусилля медиків, мер Антоніо Халілі помер. Вбивство Халілі пов'язують з війною проти наркоторговців. Момент вбивства мера Антоніо Халілі