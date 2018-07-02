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Моторошна смерть в Індії: родину з 11 осіб знайшли повішеною у власному будинку

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В Індії родину з 11 осіб знайшли повішеною у власному будинку
В Індії родину з 11 осіб знайшли повішеною у власному будинку / Ілюстративне фото

В Індії у місті Делі знайшли мертвими 11 членів однієї родини у власному будинку. 10 людей були повішеними, лише одна жінка похилого віку була знайдена на підлозі. У поліції припускають, що родина займалася окультизмом, проте не виключають версію вбивства.

Як інформує ВВС, у більшості загиблих були зав'язані очі і рот, а руки зв'язані за спиною.

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У повідомленні поліції говориться, що в будинку були знайдені рукописні записи, які однозначно вказують на окультистські практики, і це може бути пов'язано із загибеллю родини.

Теги: Кримінальні новини Індія
Джерело: 24 Канал
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