Моторошна смерть в Індії: родину з 11 осіб знайшли повішеною у власному будинку

В Індії родину з 11 осіб знайшли повішеною у власному будинку / Ілюстративне фото

В Індії у місті Делі знайшли мертвими 11 членів однієї родини у власному будинку. 10 людей були повішеними, лише одна жінка похилого віку була знайдена на підлозі. У поліції припускають, що родина займалася окультизмом, проте не виключають версію вбивства.