18:05
30 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
21°C 17°C
  • неділя
    15°C 12°C
  • понеділок
    13°C 11°C
  • вівторок
    17°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, 29 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

В Індії тисячі людей вийшли на протести через зґвалтування 7-річної дівчинки

174
В Індії тисячі людей вийшли на протести через зґвалтування 7-річної дівчинки
В Індії тисячі людей вийшли на протести через зґвалтування 7-річної дівчинки / Twitter

В Індії тисячі людей вийшли на протест та вимагають смертної кари для нападників, які зґвалтували семирічну дівчинку. Як зазначається, люди влаштували вуличні мітинги у восьми містах регіону.

Про це йдеться на сайті "Радіо Свободи".

Читайте також: Відомого індійського гуру засудили за зґвалтування неповнолітньої

В соцмережі Twitter опублікували фото одного з ґвалтівників. Ним виявився Мохаммед Ірфан.

Це фото Мохаммеда Ірфана, який згвалтував 7-річну дівчину в Мандазарі. Наразі вона бореться у лікарні,
– написано у дописі.


Як зазначають, протести відбуваються на протязі кількох тижнів. У соцмережах лди закликають виходити на мітинги.

Якщо закон дозволить їх повісити, то ці дилеми матимуть законну смерть, якщо закон відмовиться від них, то ми не залишимо цих ґвалтівників живими, зможемо вбити,
– зазначено у Twitter.

Нагадаємо, невдоволення владою збільшилося після того, як члена керівної Народної партії Індії звинуватили у зґвалтуванні 16-річної дівчинки у штаті Уттар-Прадеш. Також протести проти сексуального насильства поширилися після групового зґвалтування та вбивства студентки в автобусі у Делі 2012 року.

Теги: Кримінальні новини протести Індія
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук