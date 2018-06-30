В Індії тисячі людей вийшли на протести через зґвалтування 7-річної дівчинки

В Індії тисячі людей вийшли на протест та вимагають смертної кари для нападників, які зґвалтували семирічну дівчинку. Як зазначається, люди влаштували вуличні мітинги у восьми містах регіону.

Про це йдеться на сайті "Радіо Свободи".

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В соцмережі Twitter опублікували фото одного з ґвалтівників. Ним виявився Мохаммед Ірфан.

Це фото Мохаммеда Ірфана, який згвалтував 7-річну дівчину в Мандазарі. Наразі вона бореться у лікарні,

– написано у дописі.

Photo of Mohammad Irfan (alias Irfan Mew) who raped a 7-year-old girl in Mandsaur. She is struggling in the hospital.He inserted rod inside her genitals

Hanji!

Can we share his pic or is he also a minor or We shouldn't do It As We are sensitive and dignified persons as some say? pic.twitter.com/xhojn3EHOC — ☬ SINGH ਸਿੰਘ ☬ (@HatindersinghR) 29 червня 2018 р.



Як зазначають, протести відбуваються на протязі кількох тижнів. У соцмережах лди закликають виходити на мітинги.

Якщо закон дозволить їх повісити, то ці дилеми матимуть законну смерть, якщо закон відмовиться від них, то ми не залишимо цих ґвалтівників живими, зможемо вбити,

– зазначено у Twitter.

Нагадаємо, невдоволення владою збільшилося після того, як члена керівної Народної партії Індії звинуватили у зґвалтуванні 16-річної дівчинки у штаті Уттар-Прадеш. Також протести проти сексуального насильства поширилися після групового зґвалтування та вбивства студентки в автобусі у Делі 2012 року.