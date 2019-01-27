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      На Филиппинах, во время двойного взрыва возле церкви, погибли 19 человек

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      На острове Сулу возле церкви сдетонировали два взрывных устройства
      На острове Сулу возле церкви сдетонировали два взрывных устройства / bancha333

      В результате двух взрывов у здания церки на Филиппинах погибли 19 человек, еще 48 человек получили ранения различной степени тяжести.

      Об этом сообщило издание Rappler.

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      Отмечается, что взрывы произошли в воскресенье утром в провинции Сулу на острове Джоло. Пострадавшие были немедленно эвакуированы. По данным полиции, для взрывов использовались самодельные устройства. Одно из них взорвалось внутри церкви, другое сдетонировало рядом со входом. Местный губернатор считает инцидент террористическим актом.

      На острове Джоло действуют боевики террористической группировки Абу-Сайяфа. Они занимаются организацией взрывов, убийствами и похищениями людей.

      Абу-Сайяфа – одна из нескольких воинственных террористических исламистских сепаратистских групп, действующих на филиппинских островах Минданао, Сулу и Басилан. В начале 1990-х группа организовала ряд взрывов и других преступлений, заявляя, что Абу Сайяф ведет борьбу за независимое исламское государство на Филиппинах.

      Взрыв прогремел после того, как жители проголосовали за создание новой автономной области, которая распространяется на пять провинций и три города. Правительство возлагает надежды, что такой шаг принесет мир в эту часть страны и решит проблемы, из-за которых местные жители вступают в ряды террористической организации "Исламское государство".

       

      Теги: Жертвы Взрыв Филиппины
      Источник: 24 Канал
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