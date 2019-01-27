На Філіппінах, під час подвійного вибуху біля церкви, загинуло 19 осіб

Внаслідок двох вибухів біля приміщення церки на Філіппінах загинуло 19 осіб, ще 48 людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це повідомило видання Rappler.

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Зазначається, що вибухи сталися в неділю вранці у провінції Сулу на острові Джоло. Постраждалі були негайно евакуйовані. За даними поліції, для вибухів використовувалися саморобні пристрої. Один з них вибухнув всередині церкви, інший здетонував поряд з входом. Місцевий губернатор вважає інцидент терористичним актом.

На острові Джоло діють бойовики терористичного угруповання Абу-Сайяфа. Бойовики займаються організацією вибухів, вбивствами та викраденнями людей.

Абу-Сайяфа – одна з декількох войовничих терористичних ісламістських сепаратистських груп, що діють на філіппінських островах Мінданао, Сулу і Басілан. На початку 1990-х група організувала низку вибухів та інших злочинів, заявляючи, що Абу Сайяф веде боротьбу за незалежну ісламську державу на Філіппінах.

Вибух прогримів після того, як жителі проголосували за створення нової автономної області, що поширюється на п'ять провінцій та три міста. Уряд покладає надії, що такий крок принесе мир у цю частину країни і вирішить проблеми, через які місцеві жителі вступають до лав терористичної організації "Ісламська держава".