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      В Маниле на Филиппинах взорвался самолет, есть погибшие: фото, видео.

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      Самолет разбился в аэропорту Манилы / Фото з твіттера mark_spiderman

      В столице Филиппин Маниле при взлете 29 марта взорвался самолет. На борту были 8 человек, никто не выжил. Взрыв самолета, вероятно, произошел из-за утечки топлива.

      Самолет компании Lion Air загорелся и взорвался на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Манилы, сообщает Manila Bulletin.

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      На борту было трое членов экипажа, трое медиков, пациент и его спутник – канадец и американец. Они направлялись из Филиппин в Японию.


      Самолет был заправлен 4 тоннами топлива / фото Philippine Star

      Самолет был заправлен 4 тоннами топлива, поэтому именно утечка топлива могла вызвать взрыв. Расследование обстоятельств авикатастрофы продолжается.


      На борту были медики и пациент / Фото SUNSTAR

      Смотрите видео с места катастрофы:

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Чрезвычайное происшествие Аварии на шахтах Жертвы авиация Катастрофа Филиппины
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