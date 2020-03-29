В Маниле на Филиппинах взорвался самолет, есть погибшие: фото, видео.

В столице Филиппин Маниле при взлете 29 марта взорвался самолет. На борту были 8 человек, никто не выжил. Взрыв самолета, вероятно, произошел из-за утечки топлива.

Самолет компании Lion Air загорелся и взорвался на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Манилы, сообщает Manila Bulletin.

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На борту было трое членов экипажа, трое медиков, пациент и его спутник – канадец и американец. Они направлялись из Филиппин в Японию.



Самолет был заправлен 4 тоннами топлива / фото Philippine Star

Самолет был заправлен 4 тоннами топлива, поэтому именно утечка топлива могла вызвать взрыв. Расследование обстоятельств авикатастрофы продолжается.



На борту были медики и пациент / Фото SUNSTAR

Смотрите видео с места катастрофы: