В Маниле на Филиппинах взорвался самолет, есть погибшие: фото, видео.
В столице Филиппин Маниле при взлете 29 марта взорвался самолет. На борту были 8 человек, никто не выжил. Взрыв самолета, вероятно, произошел из-за утечки топлива.
Самолет компании Lion Air загорелся и взорвался на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Манилы, сообщает Manila Bulletin.
Смотрите также В Нидерландах продолжается судебное заседание по делу MH17: видео
На борту было трое членов экипажа, трое медиков, пациент и его спутник – канадец и американец. Они направлялись из Филиппин в Японию.
Самолет был заправлен 4 тоннами топлива / фото Philippine Star
Самолет был заправлен 4 тоннами топлива, поэтому именно утечка топлива могла вызвать взрыв. Расследование обстоятельств авикатастрофы продолжается.
На борту были медики и пациент / Фото SUNSTAR
Смотрите видео с места катастрофы:
Читайте также
-
Все дороги в село на Черниговщине, где обнаружили коронавирус, перекрылисегодня , 13:31
-
К сливу видео с Ермаком может быть причастен его ярый враг Богдан, – Бутусовсегодня , 17:59
-
В Одессе подрались из-за портрета Сталина на автомобиле: фотосегодня , 13:40
-
Кропить улицы святой водой от коронавируса – понты, – митрополитсегодня , 15:15
-
Второй самолет с медицинскими средствами из Китая прилетел в Украину: фотосегодня , 11:33
-
Коронавирус в России зафиксировано более 1500 больныхсегодня , 13:44