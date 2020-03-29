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      У Манілі на Філіппінах вибухнув літак, є загиблі: фото, відео.

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      Літак розбився в аеропорту Маніли / Фото з твіттера mark_spiderman

      У столиці Філіппін Манілі при зльоті 29 березня вибухнув літак. На борту були 8 людей, ніхто не вижив. Вибух літака, ймовірно, стався через витік пального.

      Літак компанії Lion Air загорівся і вибухнув на злітно-посадковій смузі, повідомляє Manila Bulletin.

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      На борту було троє членів екіпажу, троє медиків, пацієнт та його супутник – канадієць та американець. Вони прямували до Японії.


      Літак був заправлений 4 тоннами пального / Фото Philippine Star

      Літак був заправлений 4 тоннами пального, отож саме витік пального міг спричинити вибух. Розслідування обставин авіатрощі триває.


      На борту були медики та пацієнт / Фото SUNSTAR

      Дивіться відео з місця катастрофи:

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Надзвичайні ситуації Аварії на шахтах Жертви авіація Катастрофа Філіппіни
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