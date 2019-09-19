На форуме KYIV MEDIA WEEK компания ВОЛЯ очертила свои приоритеты

Платное телевидение – качественный контент для зрителей. На международном форуме KIEV MEDIA WEEK в этом году обсуждали в том числе и развитие PAY-TV в Украине.

В панельной дискуссии "Телевидение как бизнес" приняла участие и компания "ВОЛЯ".

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"Мы говорим об отключении аналога, говорим о том, что произойдет кодирование, инициированное медиагруппами в начале следующего года, также трансформация качества – переход на HD. Все эти изменения позволят зрителю быть ближе к информационным новостям, а нам как провайдерам предоставлять услуги, которыми они будут больше довольны", – отметил глава компании ВОЛЯ Антон Дзюбенко.

Руководитель компании ВОЛЯ Антон Дзюбенко

Он возглавил компанию в 2019 году. По его словам, приоритетами в деятельности компании и в дальнейшем будет увеличение объемов качественного контента и экономическое развитие компании.

Чтобы соответствовать вызовам общества современного рынка, чтобы качественно конкурировать. Потому что мы всегда поддерживаем конкуренцию на рынке, потому что это способствует развитию, нам надо стать ближе к потребителям. Я пригласил в команду нового маркетингового директора, который будет работать с 1 октября,

– подчеркнул Дзюбенко.

Компания "ВОЛЯ" предлагает абонентам только официальный продукт. Ведь сотрудничает как с украинскими медиагруппами, так и мировыми киностудиями. Сейчас зрителям доступно 200 каналов, 36 из них – в формате HD. Недавно "ВОЛЯ" представила новый спортивный продукт СпортХаб+100, к которому добавили международный канал Setanta Sports с крутым спортивным контентом.