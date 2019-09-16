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      Конференция "Телевидение как Бизнес - 2019": организаторы обнародовали программу мероприятия

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      Конференция "Телевидение как Бизнес - 2019"
      Конференция "Телевидение как Бизнес - 2019"

      Конференция "Телевидение как Бизнес" проходит в рамках третьего дня международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK и состоится 18 сентября 2019 в отеле Hyatt Regency Kyiv.

      Десятый год подряд лидеры медиарынка и ведущие специалисты в рамках конференции "Телевидение как Бизнес" публично обсуждают актуальные проблемы сферы, способы их решения, обмениваются опытом успешной реализации медиапроектов и спецификой менеджмента.

      Конференция будет открыта Саммитом Медиалидеров при участии руководителей крупнейших медийных компаний Украины, в частности: Александра Богуцкого (Президента StarLightMedia, директора Дивизиона Новости StarLight), Евгения Бондаренко (Директора Медиа Группы Украина), Максима Кривицкого (Руководителя "Телевизионного бизнеса" 1+1 медиа, генерального продюсера 1+1, члена правления 1+1 медиа) и Сергея Созановского (Соучредителя FILM.UA Group). Также впервые будет представлен Вице-Президент компании Star Media в Украине.

      Помимо презентации "The Nielsen Digital Consumer Survey" первая секция дополнена докладом "Cross-media single-source research: new generation of audience measurement" (от компании Gemius). Также участники имеют возможность ознакомится еще с двумя докладами от ведущих экспертов – "Оцифрованное счастье" от Андрея Андрющенко (CEO IPG Mediabrands Ukraine, razom communications) и "ТВ-ролик: длинный против короткого" от Андрея Рыбкина (Media Shared Practices Director, Publicis Groupe Ukraine)

      Вторая секция начнется докладом на тему "Проект кодирования спутникового сигнала: готовность индустрии ко дню "ИКС" - 20.01.2020" от Ярослава Пахольчука (Исполнительного директора, члена правления группы 1+1 медиа, Директора направления платного телевидения) и анализом трендов ТВ-рынка в 2019 г. и прогнозов его развития в 2020 г. от Андрея Партыки (Генерального директора Ocean Media). Эти темы докладчики продолжат в качестве модераторов в двух последующих дискуссиях.

      Ведущие топ-менеджеры рынка, селлеры и представители агентств обсудят ситуацию на ТВ-рынке, его развитие, тренды и определяющие факторы на 2020 г. К дискуссии при участии руководителей рекламных агентств и сейлз-хаусов присоединятся: Андрей Партыка (Генеральный директор Ocean Media), Валерий Вареница (Коммерческий директор селз-хауса "ПЛЮСЫ"), Андрей Андрющенко (CEO IPG Mediabrands Ukraine, razom communications), Антон Зинченко (CEO Evident Media), Юлия Бучак (Управляющий директор OMD Media Direction Ukraine), Александр Гороховский (CEO Dentsu Aegis Network Ukraine), Андрей Рыбкин (Media Shared Practices Director, Publicis Groupe Ukraine) и Дмитрий Дутчин (Коммерческий директор Space Media).

      Вторая панельная дискуссия этой секции под названием "Медиагруппы & Платформы: партнеры или конкуренты" объединит следующих участников: Ярослава Пахольчука (Исполнительного директора, члена правления группы 1+1 медиа, Директора направления платного телевидения), Федора Гречанинова (Директора по стратегии и развитию бизнеса Медиа Группы Украина), Антона Дзюбенко (CEO ВОЛЯ), Юлии Трибушной (Директора дивизиона Digital и PayTV StarLightMedia), Александра Резунова (Директор Sweet.tv), Дениса Мельникова (Начальника департамента мультимедиа и ОТТ услуг компании Kyivstar) и Сергея Созановского (Соучредителя FILM.UA Group).

      Ознакомится с деталями программы и докладчиками можно на сайте Конференции.

      Организатор конференции — Индустриальный Телевизионный Комитет.

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      Теги: Новости Украины Анонс Медиа СМИ
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