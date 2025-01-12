С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 808 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 12 января 2025 года

  • Личного состава – около 808 250 (+1750),
  • танков – 9756 (+5),
  • боевых бронированных машин – 20289 (+18),
  • артиллерийских систем – 21839 (+22),
  • РСЗВ – 1260 (+0),
  • средств ПВО – 1042 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 22021 (+63),
  • крылатых ракет – 3018 (+1),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 33598 (+64),
  • специальной техники – 3694 (+2).

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потери врага на 12 января

Потери врага на 12 января / Инфографика Генштаба ВСУ