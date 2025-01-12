С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 808 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 12 января 2025 года

Личного состава – около 808 250 (+1750),

танков – 9756 (+5),

боевых бронированных машин – 20289 (+18),

артиллерийских систем – 21839 (+22),

РСЗВ – 1260 (+0),

средств ПВО – 1042 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 22021 (+63),

крылатых ракет – 3018 (+1),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 33598 (+64),

специальной техники – 3694 (+2).

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Потери врага на 12 января / Инфографика Генштаба ВСУ