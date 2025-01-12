С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 808 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 12 января 2025 года
- Личного состава – около 808 250 (+1750),
- танков – 9756 (+5),
- боевых бронированных машин – 20289 (+18),
- артиллерийских систем – 21839 (+22),
- РСЗВ – 1260 (+0),
- средств ПВО – 1042 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 22021 (+63),
- крылатых ракет – 3018 (+1),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 33598 (+64),
- специальной техники – 3694 (+2).
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Потери врага на 12 января / Инфографика Генштаба ВСУ