Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 808 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 12 січня 2025 року
- Особового складу – близько 808 250 (+1750),
- танків – 9756 (+5),
- бойових броньованих машин – 20289 (+18),
- артилерійських систем – 21839 (+22),
- РСЗВ – 1260 (+0),
- засобів ППО – 1042 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22021 (+63),
- крилатих ракет – 3018 (+1),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33598 (+64),
- спеціальної техніки – 3694 (+2).
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Втрати ворога на 12 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ