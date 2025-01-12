Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 808 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Бійці 3-ї ОШБр розгромили росіян на Харківщині: в мережі з'явилося відео

Втрати ворога на 12 січня 2025 року

  • Особового складу – близько 808 250 (+1750),
  • танків – 9756 (+5),
  • бойових броньованих машин – 20289 (+18),
  • артилерійських систем – 21839 (+22),
  • РСЗВ – 1260 (+0),
  • засобів ППО – 1042 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22021 (+63),
  • крилатих ракет – 3018 (+1),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33598 (+64),
  • спеціальної техніки – 3694 (+2).

Читайте також "Прилетіла ракета": сестра окупанта підтвердила ураження табору на Бєлгородщині й назвала втрати

втрати ворога на 12 січня

Втрати ворога на 12 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ