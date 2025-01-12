Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 808 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 12 січня 2025 року

Особового складу – близько 808 250 (+1750),

танків – 9756 (+5),

бойових броньованих машин – 20289 (+18),

артилерійських систем – 21839 (+22),

РСЗВ – 1260 (+0),

засобів ППО – 1042 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22021 (+63),

крилатих ракет – 3018 (+1),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 33598 (+64),

спеціальної техніки – 3694 (+2).

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Втрати ворога на 12 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ