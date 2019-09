Конференція "Телебачення як Бізнес – 2019": організатори оприлюднили програму заходу

Конференція "Телебачення як Бізнес" проходить в рамках третього дня міжнародного медіафоруму KYIV MEDIA WEEK та відбудеться 18 вересня 2019 року в готелі Hyatt Regency Kyiv.

Десятий рік лідери медіаринку та провідні спеціалісти в рамках конференції "Телебачення як Бізнес" публічно обговорюють актуальні проблеми сфери, способи їх вирішення, обмінюються досвідом успішної реалізації медіа проектів та специфікою менеджменту.

Конференція розпочнеться Самітом Медіалідерів за участю керівників найбільших медійних компаній України, зокрема: Олександра Богуцького (Президента StarLightMedia, директора Дивізіону Новини StarLight), Євгенія Бондаренка (Директора Медіа Групи Україна), Максима Кривицького (Керівника "Телевізійного бізнесу" 1+1 медіа, генерального продюсера 1+1, члена правління 1+1 медіа), Сергія Созановського (Співзасновника FILM.UA Group). Також вперше буде представлено нового Віце-Президента компанії Star Media в Україні.

Окрім презентації "The Nielsen Digital Consumer Survey", перша секція доповнена доповіддю "Cross-media single-source research: new generation of audience measurement" (компанія Gemius). Також учасники матимуть змогу ознайомитись ще з двома доповідями – "Оцифроване щастя" від Андрія Андрющенка (CEO IPG Mediabrands Ukraine, razom communications) та "ТВ-ролик: довгий проти короткого" від Андрія Рибкіна (Media Shared Practices Director, Publicis Groupe Ukraine)

Друга секція конференції розпочнеться доповідю на тему "Проект кодування супутникового сигналу: готовність індустрії до дня "ІКС" ‒ 20.01.2020" від Ярослава Пахольчука (Виконавчого директора 1+1 медіа, члена правління групи 1+1 медіа, Директора напрямку платного телебачення) та аналізу трендів ТВ-ринку в 2019 р. та прогнозів його розвитку в 2020 р. від Андрія Партики (Генерального директора Ocean Media). Ці теми доповідачі продовжать у якості модераторів у двох наступних дискусіях.

Провідні топ-менеджери ринку, селлери та представники агентств обговорять ситуацію на ТВ-ринку, його розвиток, тренди та визначальні фактори на 2020 р. До дискусії за участі керівників рекламних агенцій та сейлз-хаусів долучаться: Андрій Партика (Генеральний директор Ocean Media), Валерій Варениця (Комерційний директор селз-хаусу "ПЛЮСИ"), Андрій Андрющенко (CEO IPG Mediabrands Ukraine, razom communications), Антон Зінченко (CEO Evident Media), Юлія Бучак (Управляючий директор OMD Media Direction Ukraine), Олександр Гороховський (CEO Dentsu Aegis Network Ukraine), Андрій Рибкін (Media Shared Practices Director, Publicis Groupe Ukraine) та Дмитро Дутчин (Комерційний директор Space Media).

Друга панельна дискусія цієї секції під назвою "Медіагрупи & Платформи: партнери чи конкуренти" залучить до обговорення наступних учасників: Ярослава Пахольчука (Виконавчого директора 1+1 медіа, члена правління групи 1+1 медіа, Директора напрямку платного телебачення), Федора Гречанінова (Директора по стратегії та розвитку бізнесу Медіа Групи Україна), Антона Дзюбенка (CEO ВОЛЯ), Юлію Трибушну (Директора дивізіону Digital і PayTV StarLightMedia), Олександра Резунова (Директора Sweet.tv), Дениса Мельнікова (Начальника департаменту мультимедіа та ОТТ послуг компанії Kyivstar) та Сергія Созановського (Співзасновника FILM.UA Group).

Ознайомитись з деталями програми та доповідачами можна на сайті Конференції.

Організатор конференції — Індустріальний Телевізійний Комітет.