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      На форумі KYIV MEDIA WEEK компанія ВОЛЯ окреслила свої пріоритети

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      Платне телебачення – якісний контент для глядачів. На міжнародному форумі KYIV MEDIA WEEK цьогоріч обговорювали зокрема і розвиток PAY-TV в Україні.

      У панельній дискусії "телебачення як бізнес" взяла участь і компанія "ВОЛЯ".

      Читайте також: Конференція "Телебачення як Бізнес – 2019": організатори оприлюднили програму заходу

      "Ми говоримо про відключення аналогу, говоримо про те, що відбудеться кодування, ініційоване медіагрупами на початку наступного року, також трансформація якості – перехід у HD. Всі ці зміни дозволять глядачу бути ближче до інформаційних новин, а нам як провайдерам надавати послуги, якими вони будуть більше задоволені", – наголосив очільник компанії "ВОЛЯ" Антон Дзюбенко.


      Очільник компанії "ВОЛЯ" Антон Дзюбенко

      Він очолив компанію у 2019 році. За його словами, пріоритетами у діяльності компанії й надалі буде збільшення обсягів якісного контенту та економічний розвиток компанії.

      Аби відповідати викликам суспільства сучасного ринку, аби якісніше конкурувати. Бо ми завжди підтримуємо конкуренцію на ринку, бо це сприяє розвитку, нам треба стати ближче до споживачів. Я запросив до команди нового маркетингового директора, яка буде працювати з 1 жовтня,
      – підкреслив Дзюбенко.

      Компанія "ВОЛЯ" пропонує абонентам лише офіційний продукт. Адже співпрацює як з українськими медіагрупами, так і світовими кіностудіями. Нині глядачам доступно 200 каналів, 36 з них – у форматі HD. Нещодавно "ВОЛЯ" запропонувала новий спортивний продукт СпортХаб+100, до якого додали міжнародний канал Setanta Sports із крутим спортивним контентом.

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      Теги: Новини України Медіа Бізнес ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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