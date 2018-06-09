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На фронте много раненых: трое защитников – в боях за Крымское

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Трое украинских воинов ранены в боях за Крымское
Трое украинских воинов ранены в боях за Крымское / Фото из открытых источников

На протяжении прошедших суток ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной, но контролируемой.

Как отчитывается пресс-центр штаба ООС, интенсивные боевые действия продолжались на Луганском и Мариупольском направлениях.

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Всего за минувшие сутки российско-оккупационные войска 38 раз нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз применяли запрещенное минского договоренностями оружие.

Наиболее напряженная ситуация была на Луганщине, где активные боевые действия продолжались в районах Крымского и Новотошковского.

Противник пытался вытеснить подразделения ВСУ с их огневых позиций и улучшить тактическое положение, однако украинские воины надежно удерживали рубежи и все попытки противника продвинуться в глубину нашей обороны оставались нереализованными.

Во время боев за населенный пункт Крымское трое наших защитников получили ранения.

На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Широкино активные боевые действия начались примерно в 18:00. В течение почти двух часов противник вел огонь из минометов 120 калибра.

По данным штаба, за прошедшие сутки шестеро украинских воинов были ранены.

Как сообщает разведка, в течение 8 июня трое оккупантов были уничтожены и 16 получили ранения.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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