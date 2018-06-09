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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

На фронті багато поранених: троє захисників – у боях за Кримське

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Троє українських воїнів поранені в боях за Кримське
Троє українських воїнів поранені в боях за Кримське / Фото із відкритих джерел

Впродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною, але контрольованою.

Як звітує прес-центр штабу ООС, інтенсивні бойові дії тривали на Луганському та Маріупільському напрямках.

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Загалом за минулу добу російсько-окупаційні війська 38 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Найбільш напружена ситуація була на Луганщині, де активні бойові дії тривали в районах Кримського та Новотошківського.

Противник намагався витіснити підрозділи ЗСУ з їхніх вогневих позицій та покращити тактичне положення, проте українські воїни надійно утримували рубежі і всі спроби противника просунутися в глибину нашої оборони залишалися нереалізованими.

Під час боїв за населений пункт Кримське троє наших захисників зазнали поранень.

На Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Водяне та Широкине активні бойові дії почалися приблизно о 18:00. Впродовж майже двох годин противник вів вогонь з мінометів 120 калібру.

За даними штабу, за минулу добу шестеро українських воїнів були поранені.

Як повідомляє розвідка, впродовж 8 червня трьох окупантів було знищено та 16 поранено.

 

Теги: Війна на Донбасі Новини України Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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