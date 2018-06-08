ООС: на Луганському напрямку ведуться активні бої, двох бійців поранено

У п'ятницю, 8 червня, бойовики російських окупаційних військ обстріляли позиції українських військових 17 разів. Чотири рази вогонь вівся з забороненої зброї, в результаті двоє бійців отримали поранення.

Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що на Луганському напрямку продовжуються активні бойові дії. Зокрема проросійські бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів та БМП по позиціях українських військових в населених пунктах Кримське, Мар'їнка, Павлополь, Гнутово, та Водяне. По захисниках Новотошковського вівся вогонь з 120 та 82 міліметрових мінометів.

Окупанти намагалися вести снайперський вогонь в районі населеного пункту Красногорівка. Контрснайперськими заходами наші воїни швидко змусили противника припинити вогонь,

– йдеться у повідомленні.

У вечірньому зведенні зазначається, що в ході бойових дій за добу два військовослужбовці отримали поранення. Втрати противника наразі уточнюються.

Нагадаємо, що серйозне загострення бойових дій з ініціативи проросійських бойовиків на Донбасі може відбутися по завершенню Чемпіонату світу з футболу, а саме – після 15 липня. Таку думку висловив екс-заступник голови Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.