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ООС: на Луганському напрямку ведуться активні бої, двох бійців поранено

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На Луганщині, в результаті активних бойових дій, поранено двох бійців ООС
На Луганщині, в результаті активних бойових дій, поранено двох бійців ООС / unian.ua

У п'ятницю, 8 червня, бойовики російських окупаційних військ обстріляли позиції українських військових 17 разів. Чотири рази вогонь вівся з забороненої зброї, в результаті двоє бійців отримали поранення.

Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Танк, численні обстріли та поранені: як бойовики провокували ЗСУ на Донбасі

Зазначається, що на Луганському напрямку продовжуються активні бойові дії. Зокрема проросійські бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів та БМП по позиціях українських військових в населених пунктах Кримське, Мар'їнка, Павлополь, Гнутово, та Водяне. По захисниках Новотошковського вівся вогонь з 120 та 82 міліметрових мінометів.

Окупанти намагалися вести снайперський вогонь в районі населеного пункту Красногорівка. Контрснайперськими заходами наші воїни швидко змусили противника припинити вогонь,
– йдеться у повідомленні.

У вечірньому зведенні зазначається, що в ході бойових дій за добу два військовослужбовці отримали поранення. Втрати противника наразі уточнюються.

Нагадаємо, що серйозне загострення бойових дій з ініціативи проросійських бойовиків на Донбасі може відбутися по завершенню Чемпіонату світу з футболу, а саме – після 15 липня. Таку думку висловив екс-заступник голови Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини Луганська Зброя
Джерело: 24 Канал
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