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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Танк, численні обстріли та поранені: як бойвики провокували ЗСУ на Донбасі

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Доба на Донбасі: 37 обстрілів з боку бойовиків, 4 поранени, 1 окупанта ліквідовано
Доба на Донбасі: 37 обстрілів з боку бойовиків, 4 поранени, 1 окупанта ліквідовано / Соцмережі

Упродовж минулої доби, 8 червня, ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишалася складною, а інтенсивність бойових дій, які тривали на всій лінії зіткнення, збільшилась.

Про це йдеться у традиційному звіті прес-центру Об’єднаних сил.

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Як підкреслюють українські військові, проросійські бойовики на Донбасі 10 разів застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 120- і 82 міліметри та двічі артилерію калібру 122 міліметри. Загалом за минулу добу зафіксовано 37 порушень припинення вогню противником.

На Луганському напрямку найактивніше бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське та Новотошківське, де упродовж доби противник чотири рази використовував міномети та танк. На Горлівському напрямку бої не припиняються поблизу селища Зайцеве. На Донецькому напрямку – в районі населеного пункту Кам'янка. Має ознаки загострення ситуація на Маріупольському напрямк – в районах селищ Водяне та Лебединське, де, загалом упродовж доби, ворог випустив щонайменше 85 мін і снарядів. З метою недопущення просування противника в бік наших позицій та подавлення його вогневих точок, підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь, надійно утримуючи позиції,
– додають представники ООС.

Крім того зазначається, що минулої доби під час боїв поранення отримали чотири українські воїни: їх невідкладно було евакуйовано до шпиталю.

Щодо проросійських найманців, то, за даними розвідки, одного окупанта знищено та двох поранено.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, напередодні 24 канал повідомляв, що в поселенні Зайцево Донецької області проросійські бойовики відкрили вогонь під час видачі волонтерської допомоги.

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Зброя Збройні Сили України Новини Луганська Новини Донецька Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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