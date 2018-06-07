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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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Проросійські бойовики обстріляли волонтерів на Донбасі: відео

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Ворожі снайпери обстріляли волонтерів
Ворожі снайпери обстріляли волонтерів / Скріншот

В середу, 7 червня, в поселенні Зайцево Донецької області проросійські бойовики відкрили вогонь під час видачі волонтерської допомоги.

Про це пише Цензор.НЕТ.

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Повідомляється, що снайпери вели вогонь по місцю де приймалася волонтерська допомога. Наразі немає інформації про потерпілих.

Дивіться відео: Снайпери обстрілюють волонтерів 

Активісти поселення стверджують, що активність окупаційних військ Росії останнім часом значно зросла. Зокрема, вони частіше стріляють в бік мирного населення та волонтерів. Зовсім недавно в районі поселення було обстріляно автомобіль Червоного Хреста.

Додамо, що імовірно майбутнім головою окупаційної адміністрації на частині Донецької області стане очільник так званої "народної ради" Денис Пушилін, а змінить він на цій посаді нинішнього лідера проросійських бойовиків Олександра Захарченка.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил війна Волонтери
Джерело: 24 Канал
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