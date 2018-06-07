Проросійські бойовики обстріляли волонтерів на Донбасі: відео

В середу, 7 червня, в поселенні Зайцево Донецької області проросійські бойовики відкрили вогонь під час видачі волонтерської допомоги.

Про це пише Цензор.НЕТ.

Читайте також: Бойовики сповістили, що під Луганськом обстріляли маршрутку: є потерпілі

Повідомляється, що снайпери вели вогонь по місцю де приймалася волонтерська допомога. Наразі немає інформації про потерпілих.

Дивіться відео: Снайпери обстрілюють волонтерів

Активісти поселення стверджують, що активність окупаційних військ Росії останнім часом значно зросла. Зокрема, вони частіше стріляють в бік мирного населення та волонтерів. Зовсім недавно в районі поселення було обстріляно автомобіль Червоного Хреста.

Додамо, що імовірно майбутнім головою окупаційної адміністрації на частині Донецької області стане очільник так званої "народної ради" Денис Пушилін, а змінить він на цій посаді нинішнього лідера проросійських бойовиків Олександра Захарченка.