Проросійські бойовики обстріляли волонтерів на Донбасі: відео
В середу, 7 червня, в поселенні Зайцево Донецької області проросійські бойовики відкрили вогонь під час видачі волонтерської допомоги.
Про це пише Цензор.НЕТ.
Читайте також: Бойовики сповістили, що під Луганськом обстріляли маршрутку: є потерпілі
Повідомляється, що снайпери вели вогонь по місцю де приймалася волонтерська допомога. Наразі немає інформації про потерпілих.
Дивіться відео: Снайпери обстрілюють волонтерів
Активісти поселення стверджують, що активність окупаційних військ Росії останнім часом значно зросла. Зокрема, вони частіше стріляють в бік мирного населення та волонтерів. Зовсім недавно в районі поселення було обстріляно автомобіль Червоного Хреста.
Додамо, що імовірно майбутнім головою окупаційної адміністрації на частині Донецької області стане очільник так званої "народної ради" Денис Пушилін, а змінить він на цій посаді нинішнього лідера проросійських бойовиків Олександра Захарченка.