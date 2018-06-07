Пророссийские боевики обстреляли волонтеров на Донбассе: видео

В среду, 7 июня, в поселке Зайцево Донецкой области пророссийские боевики открыли огонь во время выдачи гуманитарной помощи.

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

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Сообщается, что снайперы вели огонь по месту, где принималась волонтерская помощь. Пока нет информации о пострадавших.

Смотрите видео: Снайперы обстреливают волонтеров

Активисты поселения утверждают, что активность оккупационных войск России в последнее время значительно возросла. В частности, они чаще стреляют в сторону мирного населения и волонтеров. Совсем недавно в районе поселения был обстрелян автомобиль Красного Креста.

Добавим, что предположительно будущим главой оккупационной администрации на части Донецкой области станет глава так называемой "народной рады" Денис Пушилин, а сменит он на этой должности нынешнего лидера пророссийских боевиков Александра Захарченко.