Пророссийские боевики обстреляли волонтеров на Донбассе: видео
В среду, 7 июня, в поселке Зайцево Донецкой области пророссийские боевики открыли огонь во время выдачи гуманитарной помощи.
Об этом пишет Цензор.НЕТ.
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Сообщается, что снайперы вели огонь по месту, где принималась волонтерская помощь. Пока нет информации о пострадавших.
Смотрите видео: Снайперы обстреливают волонтеров
Активисты поселения утверждают, что активность оккупационных войск России в последнее время значительно возросла. В частности, они чаще стреляют в сторону мирного населения и волонтеров. Совсем недавно в районе поселения был обстрелян автомобиль Красного Креста.
Добавим, что предположительно будущим главой оккупационной администрации на части Донецкой области станет глава так называемой "народной рады" Денис Пушилин, а сменит он на этой должности нынешнего лидера пророссийских боевиков Александра Захарченко.