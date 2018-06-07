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Захарченко не будет: СМИ назвали следующего главу оккупированной Донетчины

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Александра Захарченко должен заменить Денис Пушилин на посту главы оккупированной Донетчины
Александра Захарченко должен заменить Денис Пушилин на посту главы оккупированной Донетчины / Соцсети

Вполне вероятно, что будущим главой оккупационной администрации на части Донецкой области станет глава так называемого "народного совета" Денис Пушилин, а сменит он на этой должности нынешнего лидера боевиков Александра Захарченко.

Об этом сообщает одно из пропагандистских изданий со ссылкой на источники.

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Отмечается, что решение пока официально не обнародовано, правда Пушилин уже совершил рабочую поездку в Крым и провел переговоры с местными оккупантами, в том числе и с главой администрации полуострова Сергеем Аксеновым лицом к лицу, хотя раньше был только спикером боевиков на переговорах в Минске.

Кроме того, пророссийский оккупант Донбасса отличился рядом нетипично громких ему заявлений. К примеру, что окупацино-террористические войска являются готовыми "симметрично отвечать" на действия ВСУ.

Также издание подчеркивает, что осенью на оккупированной территории Донетчины должны состояться так называемые "выборы" нового председателя.

"Состоятся ли они в это время, или будут перенесенными – вопрос пока открыт. Мало того, "выборов" может вообще не быть: в "ЛНР" и "ДНР" ходят слухи о грядущем объединении самопровозглашенных республик. В Луганске говорят о том , что объединенный пророссийский Донбасс может возглавить нынешний глава "ЛНР" Леонид Пасечник", – добавляют журналисты.

Пущилін, Донбас, ДНР, Росія, голова

Напомним, ранее СМИ сообщали, что представитель Кремля на переговорах с США по ситуации на Донбассе Владислав Сурков также в ближайшее время может покинуть занимаемую им должность.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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