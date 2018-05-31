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В ближайшее время "серый кардинал" Сурков попрощается с администрацией Путина, – СМИ

51 Читати новину українською
Владислав Сурков в ближаешее время покинет Путина, – СМИ
Владислав Сурков в ближаешее время покинет Путина, – СМИ / Getty Images

Уже к концу текущей недели в администрации президента России Владимира Путина могут произойти существенные изменения – в частности, так называемый "серый кардинал Кремля" Владислав Сурков покинет занимаемую им должность помощника главы РФ.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников в госструктурах России.

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Так, по словам одного из собеседников ресурса, что близок к управлению президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, с начала года Сурков "практически отошел от дел на этом направлении".

В то же время другой источник утверждает, что хозяин Кремля Владимир Путин может подписать указы относительно состава руководства АП до конца текущей недели.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что преемником Суркова может стать бывший претендент на должность посла в Украине Михаил Бабич. Сейчас он занимает должность постоянного представителя президента в Приволжском федеральном округе.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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