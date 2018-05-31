В ближайшее время "серый кардинал" Сурков попрощается с администрацией Путина, – СМИ

Уже к концу текущей недели в администрации президента России Владимира Путина могут произойти существенные изменения – в частности, так называемый "серый кардинал Кремля" Владислав Сурков покинет занимаемую им должность помощника главы РФ.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников в госструктурах России.

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Так, по словам одного из собеседников ресурса, что близок к управлению президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, с начала года Сурков "практически отошел от дел на этом направлении".



В то же время другой источник утверждает, что хозяин Кремля Владимир Путин может подписать указы относительно состава руководства АП до конца текущей недели.