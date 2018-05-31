Найближчим часом "сірий кардинал" Сурков попрощається з адміністрацією Путіна, – ЗМІ

Вже до кінця поточного тижня в адміністрації президента Росії Володимира Путіна можуть статися суттєві зміни – зокрема, так званий "сірий кардинал Кремля" Владислав Сурков покине займану ним посаду помічника очільника РФ.

Про це повідомляє видання "Коммерсантъ" з посиланням на кілька джерел у держструктурах Росії.

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Так, за словами одного зі співрозмовників ресурсу, що є близьким до управління президента з соціально-економічного співробітництва з державами СНД, Абхазією та Південною Осетією, від початку року Сурков "практично відійшов від справ на цьому напрямку".

Водночас інше джерело переконує, що господар Кремля Володимир Путін може підписати укази щодо складу керівництва АП до кінця поточного тижня.