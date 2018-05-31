21:05
31 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
30°C 15°C
  • п'ятниця
    22°C 12°C
  • субота
    26°C 12°C
  • неділя
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бронзовий Путін. Нездорові політики Росії
Вєсті Кремля
23:46, 30 травня
Вєсті.UA. Реформи від Марковича. Дива Насірова
Вєсті.UA
21:46, 30 травня
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Найближчим часом "сірий кардинал" Сурков попрощається з адміністрацією Путіна, – ЗМІ

378 Читать новость на русском
Владислав Сурков найближим часом покине Путіна, – ЗМІ
Владислав Сурков найближим часом покине Путіна, – ЗМІ / Getty Images

Вже до кінця поточного тижня в адміністрації президента Росії Володимира Путіна можуть статися суттєві зміни – зокрема, так званий "сірий кардинал Кремля" Владислав Сурков покине займану ним посаду помічника очільника РФ.

Про це повідомляє видання "Коммерсантъ" з посиланням на кілька джерел у держструктурах Росії.

Читайте також: Розумний і професійний, – Волкер висловив захоплення від роботи зі Сурковим

Так, за словами одного зі співрозмовників ресурсу, що є близьким до управління президента з соціально-економічного співробітництва з державами СНД, Абхазією та Південною Осетією, від початку року Сурков "практично відійшов від справ на цьому напрямку".

Водночас інше джерело переконує, що господар Кремля Володимир Путін може підписати укази щодо складу керівництва АП до кінця поточного тижня.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що наступником Суркова може стати колишній претендент на посаду посла в Україні Михайло Бабич. Наразі він обіймає посаду постійного представника президента у Приволзькому федеральному окрузі.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
сьогодні, 21:00 Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
Віталій Шабунін 30
Готівковий курс валют 31 травня: євро пішов угору вперше за два тижні
сьогодні, 20:13 Готівковий курс валют 31 травня: євро пішов угору вперше за два тижні
145
Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
сьогодні, 13:09 Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
2397
Україні загрожує нова економічна криза: по кому
сьогодні, 19:15 Україні загрожує нова економічна криза: по кому "вдарить" і як запобігти
Яніна Ткачук 1555
Будинок-вбивця у Києві: як мешканці стали бранцями отруйних стін
сьогодні, 18:01 Будинок-вбивця у Києві: як мешканці стали бранцями отруйних стін
Катерина Петренко 733
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук