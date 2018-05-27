Розумний і професійний, – Волкер висловив захоплення від роботи зі Сурковим

"Сірий кардинал" Кремля Владислав Сурков – професіонал, який надійно передає зміст переговорів. Відтак, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер із задоволенням працював би з ним і надалі, якщо президент Росії Володимир Путін його не замінить іншою особою.

Про це сам Волкер заявив під час спілкування з іноземними журналістами у Лондоні, передає ресурс "Крим. Реалії".

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"Я бачив повідомлення в пресі про можливу заміну Суркова. Але офіційно ми не маємо інформації з Кремля, чи буде він, чи не продовжуватиме. Він – дуже розумний, дуже професійний, дуже серйозна контактна особа, яка передає зміст переговорів надійно.

За словами дипломата, він би із задоволенням продовжував роботу з ним, якщо Кремль його вибере.

"Але водночас, якщо вони вирішать зробити заміну, – а це прерогатива президента Путіна – ключовим тут є те, щоб ми говорили з кимось, хто має прямий канал зв'язку з президентом Путіним. Так як рішення дійсно перебувають у його руках", – додав Волкер.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що наступником Суркова може стати колишній претендент на посаду посла в Україні Михайло Бабич.