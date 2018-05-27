Умный и профессиональный, – Волкер выразил восхищение от работы с Сурковым

"Серый кардинал" Кремля Владислав Сурков – профессионал, который надежно передает содержание переговоров. Поэтому, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер с удовольствием работал бы с ним и дальше, если президент России Владимир Путин его не заменит другим лицом.

Об этом сам Волкер заявил во время общения с иностранными журналистами в Лондоне, передает ресурс "Крым.Реалии".

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"Я видел сообщения в прессе о возможной замене Суркова. Но официально мы не имеем информации из Кремля, будет он или не будет продолжать. Он – очень умный, очень профессиональный, очень серьезное контактное лицо, передающее содержание переговоров надежно.



По словам дипломата, он бы с удовольствием продолжал работу с ним, если Кремль выберет.



"Но в то же время, если они решат сделать замену, – а это прерогатива президента Путина – ключевым здесь является то, чтобы мы говорили с кем-то, кто имеет прямой канал связи с президентом Путиным. Так как решения действительно находятся в его руках", – добавил Волкер.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что преемником Суркова может стать бывший претендент на должность посла в Украине Михаил Бабич.