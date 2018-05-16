Россия хочет напугать США увольнением помощника Путина Суркова, – эксперт

Слухи об увольнении помощника Путина Владислава Суркова, который уполномочен вести переговоры по вопросу Украины с спецпредставителем США Куртом Волкером – ложные. Их Кремль специально бросил в украинские СМИ накануне визита Волкера в Украину с целью давления на США.

Такое мнение сайту "24" высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Россия хочет напугать США тем, что при условии ухода Суркова переговоры в формате Волкер-Сурков заблокируются. И Вашингтону придется договариваться с новым лицом. А эти переговоры зависят во многом от личности. Кремль таким образом хотел, чтобы США согласились на российский план введения миротворцев. ведь Волкер не раз подчеркивал, что сценарий РФ неприемлем,

– отмечает Дмитрий Снегирев.

Также, считает Снегирев, не соответствует действительности информация, что позиции Суркова ослаблены после "отставки" главаря луганских боевиков Плотницкого, и помощник Путина будто проиграл противостояние ФСБ и другим российским силовикам. По мнению специалиста, Сурков выполнил четко все поставленные перед ним задачи.

"Сурков реализовал в ОРДЛО абхазский и южноосетинский сценарий. Там тоже сначала были так называемые "народные избранные президенты", которые воровали, прокручивали коррупционные сделки. Впоследствии их заменили представители силовых структур. Это видим в так называемой "ЛНР", и такой процесс начался в "ДНР", аресты так называемых "министров", которых обвиняют в коррупции", – рассказывает эксперт.

По словам Дмитрия Снегирева, нет никакого ослабления позиций Суркова. Более того, он является автором идеи самоизоляции России, создания искусственного железного барьера, новой Берлинской стены. Россия, отмечает он, специально пошла на эскалацию напряжения с Западом, чтобы таким образом мобилизовать электорат перед выборами президента в связи с якобы внешней угрозой. И это дало результат – рейтинг Путина составляет 87%.

Кроме того, отмечает он, официальных заявлений России по отмене полномочий Суркова не было.

Напомним, росСМИ со ссылкой на источники сообщили, что после инаугурации Путина 7 мая он может устранить Владислава Суркова из переговоров с помощником государственного секретаря США Куртом Волкером. В то же время бывший помощник главы Пентагона Майкл Карпентер заявил, что помощник Путина Владислав Сурков, который был делегирован на переговоры с Волкером по украинскому вопросу, этот процесс просто имитировал. Волкер во время визита в Украину подчеркнул: США предлагают разместить миротворцев по всей оккупированной территории, в том числе и на российско-украинской границе. Российский сценарий по размещению миссии ООН только на линии разграничения он назвал неприемлемым.