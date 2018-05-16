Росія хоче налякати США звільненням помічника Путіна Суркова, – експерт

Чутки про звільнення помічника Путіна Владислава Суркова, який уповноважений вести перемовини по питанню України з спецпредставником США Куртом Волкером – неправдиві. Їх Кремль спеціально вкинув в українські ЗМІ напередодні візиту Волкера в Україну з метою тиску на США.

Таку думку сайту "24" висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Росія хоче налякати США тим, що за умови відходу Суркова перемовини у форматі Волкер-Сурков заблокуються. І Вашингтону доведеться домовлятися з новою особою. А ці перемовини залежать багато в чому від особистості. Кремль таким чином хотів, щоб США пристали на російський план введення миротворців. адже Волкер не раз підкреслював, що сценарій РФ неприйнятний,

– наголошує Дмитро Снєгирьов.

Також, вважає Снєгирьов, не відповідає дійсності інформація, що позиції Суркова послаблені після "відставки" ватажка луганських бойовиків Плотницького, і що помічник Путіна ніби програв протистояння ФСБ і іншим російським силовикам. На переконання фахівця, Сурков виконав чітко всі поставлені перед ним завдання.

"Сурков реалізував в ОРДЛО абхазький і південноосетинський сценарій. Там теж спочатку були так звані "народні обрані президенти", які крали, прокручували корупційні оборудки. Згодом їх замінили на представники силових структур. Це бачимо в так званій "ЛНР", і такий процес розпочався в "ДНР", арешти так званих "міністрів", яких звинувачують у корупції", – розповідає експерт.

За словами Дмитра Снєгирьова, немає ніякого послаблення позицій Суркова. Більше того, він є автором ідеї самоізоляції Росії, створення штучного залізного бар’єру, нового берлінського муру. Росія, зазначає він, спеціально пішла на ескалацію напруження із Заходом, щоб таким чином мобілізувати електорат перед виборами президента у зв’язку з начебто зовнішньою загрозою. І це дало результат – рейтинг Путіна складає 87%.

Крім того, зазначає він, офіційних заяв Росії по скасуванню повноважень Суркова не було.

Нагадаємо, росЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що після інавгурації Путіна 7 травня він може усунути Владислава Суркова з переговорів з помічником державного секретаря США Куртом Волкером. Водночас колишній помічник глави Пентагону Майкл Карпентер заявив, що помічник Путіна Владислав Сурков, який був делегований на переговори із Волкером щодо українського питання, цей процес просто імітував. Волкер під час візиту в Україну підкреслив: США пропонують розмістити миротворців по всій окупованій території, зокрема, й на російсько-українському кордоні. Російський сценарій із розміщення місії ООН лише на лінії розмежування він назвав неприйнятним.