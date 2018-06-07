Захарченка не буде: ЗМІ назвали наступного очільника окупованої Донеччини

Цілком імовірно, що майбутнім головою окупаційної адміністрації на частині Донецької області стане очільник так званої "народної ради" Денис Пушилін, а змінить він на цій посаді нинішнього лідера бойовиків Олександра Захарченка.

Про це повідомляє одне із пропагандистських видань з посиланням на джерела.

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Зазначається, що рішення поки офіційно не оприлюднено, щоправда Пушилін уже здійснив робочу поїздку до Криму та провів перемовини з тамтешніми окупантами, в тому числі і з очільником адміністрації півострова Сергієм Аксьоновим віч-на-віч, хоча раніше лише був спікером бойовиків на переговорах у Мінську.

Крім того, проросійський окупант Донбасу відзначився низкою нетипово гучних для нього заяв. До прикладу, що окупаціно-терористичні війська є готовими "симетрично відповідати" на дії ЗСУ.

Також видання підкреслює, що восени на окупованій території Донеччини мають відбутися так звані "вибори" нового голови.

"Чи відбудуться вони у цей час, або будуть перенесеними – питання поки відкрито. Мало того, "виборів" може взагалі не бути: в "ЛНР" і "ДНР" ходять чутки про прийдешнє об'єднання самопроголошених республік. У Луганську говорять про те, що об'єднаний проросійський Донбас може очолити нинішній очільник "ЛНР" Леонід Пасічник", – додають журналісти.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що представник Кремля на перемовинах із США щодо ситуації на Донбасі Владислав Сурков також найближчим часом може покинути займану ним посаду.