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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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Захарченка не буде: ЗМІ назвали наступного очільника окупованої Донеччини

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Олександра Захарченка має замінити Денис Пушилін на посаді очільника окупованої Донеччини
Олександра Захарченка має замінити Денис Пушилін на посаді очільника окупованої Донеччини / Соцмережі

Цілком імовірно, що майбутнім головою окупаційної адміністрації на частині Донецької області стане очільник так званої "народної ради" Денис Пушилін, а змінить він на цій посаді нинішнього лідера бойовиків Олександра Захарченка.

Про це повідомляє одне із пропагандистських видань з посиланням на джерела.

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Зазначається, що рішення поки офіційно не оприлюднено, щоправда Пушилін уже здійснив робочу поїздку до Криму та провів перемовини з тамтешніми окупантами, в тому числі і з очільником адміністрації півострова Сергієм Аксьоновим віч-на-віч, хоча раніше лише був спікером бойовиків на переговорах у Мінську.

Крім того, проросійський окупант Донбасу відзначився низкою нетипово гучних для нього заяв. До прикладу, що окупаціно-терористичні війська є готовими "симетрично відповідати" на дії ЗСУ.

Також видання підкреслює, що восени на окупованій території Донеччини мають відбутися так звані "вибори" нового голови.

"Чи відбудуться вони у цей час, або будуть перенесеними – питання поки відкрито. Мало того, "виборів" може взагалі не бути: в "ЛНР" і "ДНР" ходять чутки про прийдешнє об'єднання самопроголошених республік. У Луганську говорять про те, що об'єднаний проросійський Донбас може очолити нинішній очільник "ЛНР" Леонід Пасічник", – додають журналісти.

Пущилін, Донбас, ДНР, Росія, голова

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що представник Кремля на перемовинах із США щодо ситуації на Донбасі Владислав Сурков також найближчим часом може покинути займану ним посаду.

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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