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Окупанти Донбасу та Криму побраталися

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Окупанти Криму та Донбасу стали побратимами
Окупанти Криму та Донбасу стали побратимами / Колаж 24 Канал

Окуповані території Криму та так званої "Донецької народний республіки" уклали угоду про побратимство, проте не всі, а лише Бахчисарайський район, що розташовується на півострові, та Старобешівський район Донеччини.

Про це повідомляє російська інформаційна агенція "РИА Новости".

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"Бахчисарайський район Криму та Старобешівський район "ДНР" стали побратимами. Підписано угоду про співпрацю та взаємодію між районами. Сторони пообіцяли зміцнювати своє співробітництво у різних галузях. Від кримської сторони угоду підписав "очільник" Бахчисарайського району Рефат Дердаров, від "ДНР""виконувач обов’язків голови адміністрації" Старобешівського району Микола Михайлов", – зазначається у дописі.

До слова, на заході також були присутніми ватажок "ДНР" Олександр Захарченко та голова так званої "народної ради "ДНР" Денис Пушилін. Підкреслюється, що делегація терористів прибула до Криму з нагоди четвертої річниці так званого "всекримського референдуму".

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Донецька Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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