Оккупанты Донбасса и Крыма побратались

Оккупированные территории Крыма и так называемой "Донецкой народной республики" заключили соглашение о побратимстве, но не все, а лишь Бахчисарайский район, который располагается на полуострове, и Старобешевский район Донецкой области.

Об этом сообщает российское информационное агентство "РИА Новости".

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"Бахчисарайский район Крыма и Старобешевский район "ДНР" стали побратимами. Подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между районами. Стороны пообещали укреплять свое сотрудничество в различных отраслях. От крымской стороны соглашение подписал глава Бахчисарайского района Рефат Дердаров, от "ДНР" – "исполняющий обязанности главы администрации" Старобешевского района Николай Михайлов", – отмечается в сообщении.

К слову, на мероприятии также присутствовали главарь "ДНР" Александр Захарченко и председатель так называемого "народного совета "ДНР" Денис Пушилин. Подчеркивается, что делегация террористов прибыла в Крым по случаю четвертой годовщины так называемого "всекрымского референдума".