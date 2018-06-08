Танк, многочисленные обстрелы и раненые: как боевики провоцировали ВСУ на Донбассе

На протяжении прошлых суток, 8 июня, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась сложной, а интенсивность боевых действий, которые продолжались по всей линии соприкосновения, увеличилась.

Об этом говорится в традиционном отчете пресс-центра Объединенных сил.

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Как подчеркивают украинские военные, пророссийские боевики на Донбассе 10 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 миллиметра, и дважды-артиллерию калибра 122 миллиметра. В целом за прошедшие сутки зафиксировано 37 нарушений прекращения огня противником.

На Луганском направлении наиболее активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошкивское, где на протяжении суток противник четыре раза использовал минометы и танк. На Горловском направлении бои не прекращаются вблизи поселка Зайцевое. На Донецком направлении – в районе населенного пункта Каменка. Имеет признаки обострения ситуация на Мариупольском направлении в районах поселков Водяное и Лебединское, где, в целом на протяжении суток, враг выпустил по меньшей мере 85 мин и снарядов. С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживая позиции,

– добавляют представители ООС.

Кроме того отмечается, что за прошедшие сутки во время боев ранения получили четыре украинские воины: их безотлагательно было эвакуировано в госпиталь.

Относительно пророссийских наемников, то, по данным разведки, одного оккупанта уничтожено и двое ранены.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, накануне 24 канал сообщал, что в поселке Зайцево Донецкой области пророссийские боевики открыли огонь во время выдачи гуманитарной помощи.