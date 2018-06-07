Війна на Донбасі: український генерал назвав дату можливого загострення

Серйозне загострення бойових дій з ініціативи проросійських бойовиків на Донбасі може відбутися по завершенню Чемпіонату світу з футболу, а саме – після 15 липня.

Таку думку в коментарі виданню "Апостроф" висловив генерал-лейтенант, екс-заступник голови Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Для росіян дуже важливим є проведення Чемпіонату світу, оскільки так чи інакше відбувається світова ізоляція РФ у багатьох сферах, в тому числі у спорті. Ми пам'ятаємо, як росіяни ставилися до Олімпіади-2014, і в той же час знаємо, як це було використано для підготовки та здійснення анексії Криму,

– нагадав Романенко.

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Він також пояснив, що збільшення інтенсивності бойових дій на Донбасі у травні було пов'язано з провокаціями проросійських бойовиків і спробами ЗСУ на тактичному рівні покращити своє становище. При цьому екс-заступник голови Генштабу ЗСУ нагадав, що дії українських військових відбувалися в межах домовленостей на територіях, які повинні контролюватися Україною.

По-друге, ми говоримо про низьку інтенсивність бойових дій. Тому заяви Путіна – це черговий тиск на Україну і чергове виправдання можливих агресивних дій росіян,

– додав Романенко.

"Але я думаю, що ці погрози не переростуть у щось серйозне, тому що українська сторона не має особливого завзяття (загострювати ситуацію на Донбасі) на час чемпіонату. А ось із російського боку проводяться певні дії. В Азовське море стягуються додаткові сили: завозяться катери, зосереджуються війська. При цьому стратегічним військовим об'єктом став Кримський міст. Тому, якщо й можливе більш серйозне загострення, ніж на рівні тактичних дій, то тільки після закінчення чемпіонату світу", – резюмував генерал-лейтенант.

До слова, раніше стало відомо, що із Росії в Чорне море перекидають малі ракетні кораблі Каспійської флотилії.