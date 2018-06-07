Росія перекидає в Чорне море кораблі з крилатими ракетами: фото і відео

Із Росії в Чорне море перекидають малі ракетні кораблі Каспійської флотилії. Так, перехід внутрішніми водними шляхами з Каспійського на Чорне море здійснювали кораблі "Град Свіяжськ" і "Великий Устюг" проекту 21631 (шифр "Буян-М") у супроводі рейдового буксира РБ-10.

Про це свідчать фото, зроблені 4 червня на річці Дон у районі Ростова-на-Дону (РФ), повідомляє bmpd.livejournal.com.

Корабель "Град Свіяжськ" (завод. №631, введений до складу Каспійської флотилії ВМФ Росії 27 липня 2014 року) і "Великий Устюг" (завод. №633, введений до складу Каспійської флотилії 19 грудня 2014 року) – головний і третій у серії МРК проекту 21631, побудовані АТ "Зеленодольськ завод імені А.М. Горького" (Татарстан, РФ).

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Дивіться відео проходу МРК "Град Свіяжськ" в районі Волгодонська:



Російський корабель "Великий Устюг"



"Великий Устюг"

Крім того, у складі флотилії є другий за рахунком МРК "Углич" (завод. №632, зданий 27 липня 2014 року).

До цього моменту з проекту 21631 у Чорноморському флоті був лише один МРК – "Вишній Волочьок" (завод. №636, введений в дію 1 червня 2018 року).

Крім того, ще два МРК – "Зелений Дол" (завод. №634) і "Серпухов" (завод .№635) є в складі Балтійського флоту.

Кораблі озброєні крилатими ракетами "Калібр", які раніше "працювали" по цілях у Сирії. Тактико-технічні характеристики ракет засекречені. За деякими даними, дальність стрільби по морських цілях – близько 375 кілометрів, по наземних – до 2600 кілометрів.