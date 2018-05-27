Активні дії з боку Росії в Україні: військовий назвав ще одне стратегічне місце

Останнім часом Росія дуже активно почала поводитися в районі Азовського моря, оскільки прибережний напрямок у різних варіантах є дуже важливим для господаря Кремля Володимира Путіна. Крім того, існує гібридна загроза вторгнення безпосередньо з самого моря.

Таку думку висловив адмірал запасу Ігор Кабаненко, передає "Обозреватель".

Читайте також: Затриманих в Азовському морі українських рибалок Росія звинуватили у браконьєрстві

"Мені здається, саме цей напрямок – не конкретно на Маріуполь, а прибережний напрямок у різних варіантах є дуже важливим для Путіна у плані можливості реалізації оперативних цілей. Аналітики навіть на основі індикаторів з відкритих джерел можуть побачити дуже серйозні ризики не тільки активізації, але і нарощування", – підкреслює військовий.

На його переконання, жодну обґрунтовану рекомендацію щодо зміцнення національної безпеки на морі не реалізовано.

Сьогодні ми вже маємо напружену ситуацію в Азовському морі. Переконаний, що запобігти кризі тут було можливо. Стратегічний прогноз повинен базуватися на багатоваріантності розвитку ситуації, але готуватися потрібно до гіршого. Саме готуватися, якщо ти готовий, починають працювати стримувальні щодо іншої сторони чинники. Щодо Азовського моря було ясно, які дії були є можливими, і слід було вживати заходи для адекватної реакції на них. На випередження. Аналогічно, як і щодо Чорного моря,

– підкреслив адмірал.

Як пояснює він, 18 травня з'явилося прибережне попередження про те, що район Азовського моря поблизу Бердянська закривається Росією для бойової підготовки.

"Важливо відзначити, що цей район не десь там – біля Темрюка чи Таганрогу, він розташується у безпосередній близькості до українського узбережжя. І це вже серйозно. Провокація з боку Росії? Безумовно. Разом з тим, це гібридна загроза вторгнення з моря. Разом із тим, є величезна нижня частина айсберга війни нової генерації – загрози національній безпеці України з моря серйозно виросли", – констатує Ігор Кабаненко.